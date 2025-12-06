Dos campeones de inclusión laboral en Santiago: «Todos podemos traballar»

Reivindicar la inclusión laboral es uno de los retos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre. Paula Fernández, con discapacidad intelectual, y Francisco José Fianza, con síndrome de Down, transmiten que pueden trabajar igual que los demás.

Paula, de 31 años, empezó a trabajar en El Corte Inglés de Santiago en febrero de 2022 en la sección de pedidos online. «Preparo os paquetes, atendo o teléfono, fago abonos e tamén estou no Click and car», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO. A pesar de que gran parte de la jornada está dentro del almacén con otros compañeros y compañeras, «teño contacto directo co cliente cando veñen a recoller pedidos».

Lo que más le gusta es preparar los paquetes y envolver regalos. «Estamos nunha época do ano que temos moito traballo», comenta al respecto.

Tiene un contrato de treinta horas semanales, de lunes a sábado en turno rotativo. «Veño unha semana de mañá e outra de tarde», detalla.

Por las mañanas utiliza el autobús para desplazarse desde su casa ubicada en Boqueixón, donde vive con sus padres y su hermano pequeño. Por las tardes, se encarga un familiar de acercarla a Santiago.

Asegura que la relación con los otros trabajadores «é moi boa» y, después de tres años allí, «hai un vínculo moi familiar». A pesar de que en un primer momento tuvo «algunha dificultade» para realizar las tareas encomendadas, «agora podo dicir que me resulta fácil».

Con anterioridad había ocupado otros trabajos como ordenanza en la Fundación Down Compostela, azafata de eventos en la Cidade da Cultura y limpiadora en la Asociación Arela.

Quiere poner en valor «que se me dea a oportunidade de traballar, algo que todos podemos facer». Y quiere agradecer el apoyo prestado desde la Fundación Down Compostela, a donde acude dos días por la tarde a baile y a empleo activo. «Ir a estas actividades é bo e necesario», manifiesta.

«Cando teño que pedir axuda aos compañeiros préstanma sen problema"

También Francisco José Fianza Domínguez, de 41 años y natural de Brión, pone en valor la labor de la fundación. «Todo o seu persoal apóianos moito», comenta.

En su caso, trabaja desde el 2019 en el Burger King, primero en el del Polígono de Costa Vella y en el presente en el local de Santa Marta . Su horario actual es de 9:30 a 12:30 horas. Las ocupaciones que debe llevar a cabo «serven de axuda» a sus compañeros. Reponer salsas, servilletas y neveras, colocar los manteles en bandejas o limpiar las máquinas de bebidas son algunas de las tareas que debe hacer durante su jornada laboral. «O traballo é fácil. Teño problema para acceder ás bandexas porque están colocadas a unha altura á que non chego, pero pido axuda aos compañeiros e préstanma sen problema», comenta. Sobre ellos, dice que son «bos e cariñosos».

Así, asegura estar «contento» e «moi cómodo» en el local de Santa Marta, con el que tiene buena conexión en autobús desde su casa, en Brión. Utiliza este medio de transporte al mediodía, cuando sale de trabajar, mientras que su padre es el encargado de llevarlo por las mañanas.

Los martes por la tarde acude a empleo activo en la fundación, junto con Paula, y los viernes va a ocio. «O paso moi ben e me axudan persoalmente», confiesa.

Fran, como le llaman los amigos, vivió durante un año y medio junto con otros compañeros en el piso que tiene la Fundación Down Compostela en el barrio de Fontiñas a través del programa Vida Independiente. Ahora, ya está de vuelta en Brión con sus padres y su abuela. Al preguntarle por su familia, comenta que se acuerda todos los días de sus dos sobrinos, Daniela y Alfredo. «Os quero moito», expresa.