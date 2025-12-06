La Facultad de Farmacia celebra el día de su patrona con la entrega de insignias y diplomas

Coincidiendo con la festividad de su patrona este sábado, la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago conmemoró este viernes el día de la Inmaculada Concepción con un acto académico presidido por el rector de la USC, Antonio López, acompañado por la decana, Reyes Laguna, y en el que la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, pronunció la conferencia Ciencias regulatorias al servicio de la salud pública.

Intervinieron asimismo la secretaria del centro, Matilde Casas Parada, que leyó la memoria anual; la subdirectora general de Farmacia de la Consellería de Sanidade, Silvia María Reboredo, y el secretario xeral de Universidades de la Consellería de Educación, José Alberto Díez.

Reconocimientos

Durante la ceremonia conmemorativa se hizo entrega de la insignia de oro de la facultad a María Ángeles Seoane y a Eugenio Uriarte, personal del centro jubilado el pasado curso. Además, se entregaron los diplomas de doctoras y doctores a Lucía Bada Díaz, Guillermo Blanco Fernández, Andrea Cuartero Martínez, Alfonso Fernández Blanco, Iago González Prada, Darío Miranda Pastoriza, Laura Piñeiro Alonso y Laura Taina González.

Público asistente al acto académico por la festividad de la patrona de Farmacia. / Santi Alvite

Por último, también se otorgaron los premios del XII Concurso de ideas para la portada de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Farmacia, que están patrocinados por CBNK Bancofar Salud.

Sonia Fernández López, representante de esta compañía, fue la encargada de hacer entrega de las distinciones a los galardonados, en concreto a Lara Pazos Soto por su portada Farmacia, conocimiento e historia, que quedó en primer lugar; así como a Marta Alonso Sobral por Farmacia: el origen del bienestar, y a María Blanco Vales por Scientia ad salutem. La Ciencia al servicio de la salud, ambas con sendos accésits.