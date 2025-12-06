La huelga en el transporte 'castiga' a los viajeros: tres testimonios sobre sus consecuencias en Santiago

«Cojo el autobús a las 06.45 horas, pero no pasó. Esperé al que pasa normalmente quince minutos después y tampoco pasó. Tuve que llamar a mi mujer a las siete de la mañana, que estaba en cama, para que me llevase a Santiago para coger el tren de las 7.45 a A Coruña, pero no llegué y perdí el billete, con lo cual tuve que sacar otro para el siguiente tren». El testimonio de Tomás Ballido, que vive en O Miladoiro y trabaja en la ciudad herculina, es solo una muestra del 'castigo' que sufrieron cientos de usuarios que este viernes se vieron afectados por la huelga en el transporte de viajerospor carretera convocada a nivel provincial por CIG, UGT y CCOO y que dejó sin buses urbanos a Santiago. Además, el parón también pasó factura a los viajeros de las líneas interurbanas.

«Vivo en Santiago, pero trabajo en As Galanas (Teo), y llevo esperando casi una hora por el bus», relataba, en la parada de la rúa da Rosa, Carmen Luisa Ceballos, que este viernes trabajaba en el turno de tarde. «En este tipo de situación, los más perjudicados son los usuarios del bus. Si no pasa, tendré que coger un taxi, con lo cual me dejo la mitad del dinero que voy a ganar en un día», añadía, muy contrariada, este vecina de la capital gallega.

«Muchas personas mayores tuvieron que ir andando de Santiago a Teo»

«El más perjudicado en este tipo de huelga siempre es el currante. Además, dado que el bus no pasaba, muchas personas mayores que viven en la zona de Teo decidieron ir andando, lo cual no es de recibo», incide Carmen Luisa, cuya valoración comparten otros ciudadanos que ayer se vieron afectados por la huelga, que también le cambió la rutina habitual a jóvenes que residen en concellos del área de influencia de Santiago y que estudian en centros de la capital gallega.

Sin rastro de los buses habituales

«Por la mañana ya tuvieron que traerme mis padres, y para volver también los he tenido que llamar, ya que estuve una hora esperando por los buses que suelen pasar entre las dos y tres de la tarde, pero que, al parecer, no circulan por la huelga», señala Ricardo Caracas, que vive en O Milladoiro y estudia en el IES Rosalía de Castro, quien comprobó en primera persona que los servicios mínimos de la huelga de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña convocada por CIG, UGT y CCOO para este viernes, día 5, no se cumplieron.