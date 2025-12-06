Muíños urge a reparar el firme de la N-634 a Lavacolla

Gonzalo Muíños insta al gobierno local de Santiago a acometer actuaciones urgentes de reparación del firme de la Nacional 634, la carretera de Lavacolla, ante el avanzado estado de deterioro de la calzada.

Según el concejal no adscrito, en los últimos meses se ha deteriorado gravemente, presentando “numerosas fochancas e afundimentos que non farán máis que empeorar nas vindeiras semanas froito das precipitacións”.

Seguridad vial

Muíños pide que se acometa un rebacheo urgente con la vista puesta en poder ejecutar un asfaltado, “cando menos, dos tramos cun deterioro máis avanzado”. Recalca que la situación afecta a la seguridad vial, pero también “xera risco para os vehículos e dificulta a prestación do servizo de transporte público, acelerando incluso o desgaste dos coches e autobuses que transitan por esta estrada”.

La N-634 es uno de los principales acceso a Santiago, así como un punto clave para la movilidad de residentes, trabajadores, turistas y peregrinos. De hecho, por este tramo discurren varias líneas de transporte urbano, entre ellas la línea 6 y la 6La, que conectan el centro de la ciudad con el aeropuerto y diversos núcleos rurales.