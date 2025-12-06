Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer lo sucedido
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un trágico accidente doméstico ocurrido en la tarde de este sábado en Santiago, donde una mujer falleció después de que una nevera se desplomara sobre ella en su vivienda de la rúa Ramón Cabanillas.
Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a la central de emergencias pocos minutos antes de las 19.00 horas. Fue un familiar quien, alarmado, contactó con el servicio autonómico para solicitar asistencia médica urgente para su hermana, que permanecía con una pierna atrapada bajo el electrodoméstico y sin responder a estímulos.
De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias comunicó la situación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó al lugar una unidad médica. A su llegada, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.
Ante la gravedad del suceso, se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago con el objetivo de conocer las circunstancias del trágico suceso, así como las causas exactas de la muerte.
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago