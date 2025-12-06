Sanidade se mantiene: "La vía es la descentralización de Medicina tanto en A Coruña como en Vigo"

Inmersos en un nuevo escenario desde que hace una semana la Universidade de Santiago decidiera no someter a votación de su Consello de Goberno la descentralización de Medicina que habían pactado los tres rectores y la Xunta, tras conocer el rechazo de la facultad al actual texto y el pronunciamiento favorable a sus reivindicaciones por parte de las cinco candidatas al rectorado, la situación sobre la titulación en Galicia está en una tensa espera, con todos los ojos centrados en el proceso de diálogo entre rectorado y decanato.

Una negociación que pretende acercar posturas y afinar el texto objeto de controversia para diseñar una descentralización que tenga en cuenta la demanda de los actuales alumnos de Medicina, pero también cuestiones claves para la propia facultad como que las nuevas unidades docentes que se creen en Vigo y A Coruña operen bajo la organización académica de la USC y que la coordinación sea de la facultad.

Adscripción del profesorado

Uno de los principales escollos reside en la adscripción del profesorado, puesto que desde Santiago no se entiende que la mitad del personal docente de cada unidad no tenga vinculación con la Universidade compostelana, pero tampoco el calendario establecido, que fija la descentralización total del segundo ciclo para el curso 2028/2029. Plazos que la facultad ve prematuros y no factibles.

Mientras de esas reuniones discretas entre rectorado y decanato no sale un documento con el que poder presentarse ante el resto de firmantes del pacto descentralizador y ver qué margen de negociación existe, desde la Xunta la única opción posible sigue estando clara: una facultad en Santiago con unidades docentes descentralizadas. Y así lo volvió a recalcar ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien incidió en que apuestan «por la descentralización tanto en A Coruña como en Vigo», entendiendo que «es la mejor manera de atender las necesidades de los estudiantes de Medicina en Galicia».