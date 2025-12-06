Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A travesía íntima e vital que propón o Premio Illa Nova

A luguesa María Quiroga presenta en Santiago a súa primeira obra, ‘Perder o norte’, galardonada pola Editorial Galaxia coa colaboración de El Corte Inglés

A luguesa María Quiroga, onte, na presentación da novela 'Perder o norte' en Santiago

A luguesa María Quiroga, onte, na presentación da novela 'Perder o norte' en Santiago / S. L. C.

Susana López Carbia

Susana López Carbia

Santiago

María Quiroga recibiu a noticia de que a súa primeira novela era a gañadora do Premio Illa Nova de Narrativa 2025 cando regresaba a Galicia en coche dende Suiza, país no que esta luguesa nada en 1992, neurocientífica, médica e creadora, investiga os efectos do cambio climático na saúde mental.

«Foi moi emocionante poder falar co xurado e sentir que leran o libro con apertura de espírito e que tocara as súas mentes e os seus corazóns», conta a autora, que se confesa feliz polas experiencias «incribles» que lle está regalando a novela.

De esquerda a dereita, Fuencisla Cid, Xosé Manuel Soutullo, María Quiroga e Malores Villanueva, onte, no Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Santiago

De esquerda a dereita, Fuencisla Cid, Xosé Manuel Soutullo, María Quiroga e Malores Villanueva, onte, no Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Santiago / CEDIDA

Quiroga presenta Perder o norte como unha obra «fácil de ler, pero que toca cousas que non son tan fáciles de dixerir»: a perda, a culpa, a dor..., pero na que tamén hai esperanza, porque adentrarse nas súas páxinas supón chorar e rir, como sucede na vida mesma.

Na presentación da novela, celebrada onte no Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Santiago, a autora estivo acompañada por Xosé Manuel Soutullo, director da Editorial Galaxia; Malores Villanueva, coordinadora do Premio Illa Nova e editora, e Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia, que apoia este galardón nado para impulsar a creación narrativa en galego de escritores emerxentes.

Para os tres tivo palabras de gratitude a autora: «Grazas enormes por ofertarnos esta ventá onde as novas voces podemos asomarnos». Perder o norte nace, explica, como terapia nun momento no que precisaba escribir para transitar unha perda persoal.

Desa dor xurde unha viaxe física e emocional en bicicleta coa que busca ordenar os pensamentos e reconectar consigo mesma e na que entra en contacto con persoas que emprenden o Camiño de Santiago cargadas coas súas propias mochilas persoais.

Esa bicicleta onde metaforicamente transcorre a historia ten un gran protagonismo na portada, unha homenaxe a Maruja Mallo a través dunha ilustración de Ana Galvañ, unha elección que a autora tiña moi clara, como destacou a editora Malores Villanueva, para quen é «unha honra e unha felicidade» coordinar o Premio Illa Nova, do que, lembra, saíron dende 2017, cando Galaxia recuperou o galardón, voces xa asentadas na narrativa galega.

Un aspecto no que tamén incide o director xeral da editorial, para quen a novela de María Quiroga é unha obra «moi interesante» que «invita a reflexión e a mirar atrás para coller pulo cara adiante».

O bo momento da literatura galega

Soutullo amósase convencido de que a literatura galega vive un bo momento e destaca sobre todo a «vitalidade» da creación feminina que tan boa acollida está tendo entre crítica e público. Unha eclosión que se explica porque hai «moitas máis lectoras que lectores», pero na que tamén ten que ver a expansión dos clubs de lectura alimentados fundamentalmente por mulleres.

Noticias relacionadas y más

De cara ao futuro, o reto é, salienta Malores Villanueva, «facer lectores e lectoras» e iso lógrase, apunta a coordinadora do Premio Illa Nova, «publicando de todo e para todos os públicos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  2. El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
  3. Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
  4. ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
  5. Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
  6. Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
  7. El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
  8. Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza

La huelga en el transporte 'castiga' a los viajeros: tres testimonios sobre sus consecuencias en Santiago

La huelga en el transporte 'castiga' a los viajeros: tres testimonios sobre sus consecuencias en Santiago

«Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»

«Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»

Corenta anos co cuño da Unesco

Corenta anos co cuño da Unesco

Sanidade se mantiene: "La vía es la descentralización de Medicina tanto en A Coruña como en Vigo"

Sanidade se mantiene: "La vía es la descentralización de Medicina tanto en A Coruña como en Vigo"

Vermú solidario en Santiago para que nadie se quede sin un plato en la mesa del Paluso esta Navidad

Vermú solidario en Santiago para que nadie se quede sin un plato en la mesa del Paluso esta Navidad

A travesía íntima e vital que propón o Premio Illa Nova

A travesía íntima e vital que propón o Premio Illa Nova

La Facultad de Farmacia celebra el día de su patrona con la entrega de insignias y diplomas

La Facultad de Farmacia celebra el día de su patrona con la entrega de insignias y diplomas

Dos campeones de inclusión laboral en Santiago: «Todos podemos traballar»

Dos campeones de inclusión laboral en Santiago: «Todos podemos traballar»
Tracking Pixel Contents