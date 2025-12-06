A travesía íntima e vital que propón o Premio Illa Nova
A luguesa María Quiroga presenta en Santiago a súa primeira obra, ‘Perder o norte’, galardonada pola Editorial Galaxia coa colaboración de El Corte Inglés
María Quiroga recibiu a noticia de que a súa primeira novela era a gañadora do Premio Illa Nova de Narrativa 2025 cando regresaba a Galicia en coche dende Suiza, país no que esta luguesa nada en 1992, neurocientífica, médica e creadora, investiga os efectos do cambio climático na saúde mental.
«Foi moi emocionante poder falar co xurado e sentir que leran o libro con apertura de espírito e que tocara as súas mentes e os seus corazóns», conta a autora, que se confesa feliz polas experiencias «incribles» que lle está regalando a novela.
Quiroga presenta Perder o norte como unha obra «fácil de ler, pero que toca cousas que non son tan fáciles de dixerir»: a perda, a culpa, a dor..., pero na que tamén hai esperanza, porque adentrarse nas súas páxinas supón chorar e rir, como sucede na vida mesma.
Na presentación da novela, celebrada onte no Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Santiago, a autora estivo acompañada por Xosé Manuel Soutullo, director da Editorial Galaxia; Malores Villanueva, coordinadora do Premio Illa Nova e editora, e Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia, que apoia este galardón nado para impulsar a creación narrativa en galego de escritores emerxentes.
Para os tres tivo palabras de gratitude a autora: «Grazas enormes por ofertarnos esta ventá onde as novas voces podemos asomarnos». Perder o norte nace, explica, como terapia nun momento no que precisaba escribir para transitar unha perda persoal.
Desa dor xurde unha viaxe física e emocional en bicicleta coa que busca ordenar os pensamentos e reconectar consigo mesma e na que entra en contacto con persoas que emprenden o Camiño de Santiago cargadas coas súas propias mochilas persoais.
Esa bicicleta onde metaforicamente transcorre a historia ten un gran protagonismo na portada, unha homenaxe a Maruja Mallo a través dunha ilustración de Ana Galvañ, unha elección que a autora tiña moi clara, como destacou a editora Malores Villanueva, para quen é «unha honra e unha felicidade» coordinar o Premio Illa Nova, do que, lembra, saíron dende 2017, cando Galaxia recuperou o galardón, voces xa asentadas na narrativa galega.
Un aspecto no que tamén incide o director xeral da editorial, para quen a novela de María Quiroga é unha obra «moi interesante» que «invita a reflexión e a mirar atrás para coller pulo cara adiante».
O bo momento da literatura galega
Soutullo amósase convencido de que a literatura galega vive un bo momento e destaca sobre todo a «vitalidade» da creación feminina que tan boa acollida está tendo entre crítica e público. Unha eclosión que se explica porque hai «moitas máis lectoras que lectores», pero na que tamén ten que ver a expansión dos clubs de lectura alimentados fundamentalmente por mulleres.
De cara ao futuro, o reto é, salienta Malores Villanueva, «facer lectores e lectoras» e iso lógrase, apunta a coordinadora do Premio Illa Nova, «publicando de todo e para todos os públicos».
