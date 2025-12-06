Vermú solidario en Santiago para que nadie se quede sin un plato en la mesa del Paluso esta Navidad

Cuando Santiago empieza ya a respirar ambiente navideño y las luces anuncian la llegada de unas fechas especiales, la música volverá a convertirse en un puente hacia la solidaridad. La sala Riquela acogerá este domingo, 7 de diciembre, un concierto benéfico en apoyo a la Asociación Paluso, una iniciativa que busca recaudar fondos para hacer posible la tradicional cena Nochebuena y comida de Navidad que cada año reúnen a personas en situación de vulnerabilidad alrededor de una mesa llena, un gesto sencillo que para muchos supone mucho más que una comida: compañía, dignidad y calor humano.

La cita arrancará a las 13.00 horas en formato “sesión vermú”, con las actuaciones de los grupos Lei e Loro y The Botillos. La entrada funcionará en modalidad inversa: no habrá precio fijo, sino que cada asistente aportará la cantidad que considere cuando salga. El propósito es que el concierto sirva como ayuda directa para financiar las actividades navideñas de la asociación, en un año en que sus gastos son especialmente elevados y de momento apenas cuenta con fondos.

La Asociación Paluso ha sido durante décadas un pilar de solidaridad en Santiago, ofreciendo cenas de Nochebuena y comidas de Navidad para personas que, de otra forma, pasarían esas fechas en soledad o sin recursos. En la última edición, más de 200 personas se unieron a la mesa festiva, con un menú que incluye marisco, bacalao, capón o pavita, y regalos para niños-familias vulnerables, gracias a donativos y colaboraciones.

Sin embargo, las aportaciones ordinarias este año no cubren los costos previstos: en la edición más reciente, los donativos apenas alcanzaron a sufragar una pequeña parte de los 5.000 euros necesarios, obligando a Chus Iglesias, presidenta del Paluso, y al reducido equipo de voluntarios —los “paluseiros”— a asumir buena parte del gasto por su cuenta. Ante esa situación, el concierto del domingo se presenta como una oportunidad esencial para recaudar fondos y garantizar así que la cena y comida navideñas estén aseguradas.

Chus Iglesias ha querido expresar su profundo agradecimiento a quienes han hecho posible este evento: en particular a Martín, propietario de la sala Riquela, quien ha facilitado los medios y el espacio para el concierto, y a Javi —un “paluseiro” habitual— por su apoyo constante en la labor de la asociación. Gracias a su generosidad y al compromiso de los asistentes, la cita del 7 de diciembre aspira a convertirse en un puente de esperanza para muchas familias y personas que este año temen pasar las fiestas sin una mesa, un plato caliente o compañía.

Con esta iniciativa, la Asociación Paluso no solo busca recaudar fondos: pretende mantener vivo su espíritu de comunidad, solidaridad y acompañamiento, recordando que en Navidad hay quienes más que regalos, necesitan un lugar en la mesa y un gesto de humanidad.