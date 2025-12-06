«Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»

«Ver esta parte de la Catedral es increíble. Este patrimonio es de todos y se debería abrir al público con más frecuencia», dice Ana, de Barcelona, «pero enamorada de Santiago».

Al lado, Martín coincide y añade: «Visitar toda la zona de las excavaciones es algo espectacular, ojalá tenga más visibilidad», dice este coruñés afincado «desde hace 20 años» en Compostela, animando a las instituciones implicadas a repetir la visita guiada celebrada ayer tarde en la quinta y última jornada de la Semana del Patrimonio Invisible.

«Además, el guía lo hizo muy bien, se le notaba bien documentado», dice del trabajo de Carlos Castelao, quien define así dicho paseo cultural con una docena de personas: «Unha visita arqueolóxica que trata de reconstruir a orixe» de la capital gallega.

Gran cierre de la Semana del Patrimonio Invisible

El recorrido, «que no se hacía abierto al público desde 2018», detalla a EL CORREO GALLEGO el guía turístico Manuel Rial, alude a la labor investigadora de Manuel Chamoso Lamas, cuyas campañas entre 1946 y 1966, con excavaciones en el subsuelo de la Catedral, evidenciaron el legado romano de Santiago.

Junto al citado Castelao, apoyado por una tablet grande y una carpeta con fotos y gráficos impresos, el privilegiado grupo de visitantes ni tosió a lo largo de un recorrido didáctico por las entrañas del templo santo que muy pocas personas en el mundo han podido realizar salvo en el caso del personal investigador.

Plano cercano del área del camposanto / Antonio Hernández

Secretos

En ese yacimiento romano-medieval bajo el suelo de la Catedral actual, laten mil secretos vinculados igual a una desaparecida torre que a murallas o restos de la basílica edificada en tiempos de Alfonso III (iglesia consagrada en el año 899 tras una previa de menor tamaño) y de un camposanto «con 64 persoas mortas e 43 tumbas porque tamén hai osarios», relata Castelao mientras alguna que otra mirada visitante abre los ojos como platos al ver in situ huesos y esqueletos al aire.

«Es impresionante», cuenta a este diario Alba, de Vigo. A su vera, David suma su valoración: «La visita superó todas las expectativas, no me extraña que se cayera la web el día que salieron las plazas porque una visita así es única. Ojalá repitan la idea».

Los restos del Apostol y Francis Drake

En medio del paseo por un patrimonio compostelano invisible iluminado por esta iniciativa, se reconstruyó en formato de síntesis la evolución de la Catedral y sus alrededores con una charla-paseo de unos 75 minutos, salpicada de curiosidades, como que la Praza do Obradoiro «foi campo ata que se crea no século XVI o que hoxe é o Hostal»; o que «no 1589, cando Francis Drake busca conquistar A Coruña», en Santiago «ocultan os restos do Apóstolo por temor ante Drake» pero en 1878, «Antonio López Ferreiro descobre os restos e chega logo a confirmación de O Vaticano».

En un relato, lleno de datos y matices para relativizar la diferencia entre lo que se estima y lo que se sabe, se recordó que el templo se edificó sobre una colina, de ahí la irregular altura del subsuelo (durante la visita hubo que agacharse varias veces).

Grupo de visitantes en el interior de la Catedral durante el viernes por la tarde dentro de la Semana del Patrimonio Invisible. / Antonio Hernández

40 aniversario del hito con la Unesco

Esta iniciativa coordinada desde Trivium, tuvo otros 11 recorridos en una edición especial de la Semana del Patrimonio Invisible, con motivo del 40 aniversario de la declaración de Santiago como Patrimonio de la Humanidad según la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Organizada por el Área de Cultura del Concello con apoyo de la Deputación de A Coruña, esta «séptima edición de la Semana a lo largo de 10 años», contó además con colaboración de la Fundación Catedral de Santiago, el Colexio Compañía de María, el Museo Colexiata de Sar, Compostela Sacra, Viaqua y el CSIC.