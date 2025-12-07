La AECC pone en valor la ayuda de sus 800 voluntarios en la provincia, 114 en Santiago
Un millar de personas son beneficiarias en Compostela gracias a su apoyo
K.M.
La AECC en la provincia de A Coruña quiso, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, rendir homenaje a las más de 800 personas voluntarias con las que cuenta, de ellas 114 en Santiago, y gracias a las cuales puede prestar apoyo con su presencia en hospitales, como es el caso del CHUS en la capital gallega, o la Unidad de Oncología del Chuac, la de Cuidados Paliativos del Hospital Maritimo de Oza y el Centro Oncolóxico de Galicia, así como el Naval de Ferrol. Hospitales en los que las personas voluntarias de la entidad acompañan, orientan y respaldan a los pacientes oncológicos. En el caso de Santiago, en lo que va de año han sido más de un millar de personas las beneficiarias.
En uno de cada dos municipios coruñeses
La Asociación Española Contra el Cáncer está presente en 45 municipios de la provincia gracias al compromiso por parte de su volutariado, que ha conseguido crear una amplia red de acompañamiento, solidaridad y esperanza, llegando a uno de cada dos municipios coruñeses.
Y es que, como recordó en el acto de homenaje el presidente de la junta provincial, Manuel Aguilar, "o voluntariado é a alma da asociación".
