Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de noviembre, en Santiago?

Concierto benéfico en apoyo a la Asociación Paluso

La sala Riquela acoge, a las 13 horas, un concierto benéfico en apoyo a la Asociación Paluso, una iniciativa que busca recaudar fondos para hacer posible la tradicional cena Nochebuena y comida de Navidad que cada año reúnen a personas en situación de vulnerabilidad alrededor de una mesa llena. La cita arrancará en formato de sesión vermú, con las actuaciones de los grupos Lei e Loro y The Botillos. La entrada funcionará en modalidad inversa.

Coti durante un concierto previo en Galicia / Gustavo Santos

Coti presenta en vivo su disco y el CGAC ofrece visitas guiadas

POP ROCK Y ARTE. El conocido músico argentino Coti vuelve a Santiago, presenta en la sala Capitol los temas de su nuevo disco, Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, eje de una cita con entradas a 20 euros. Es un trabajo compuesto y producido por el mismo Coti, junto a Max Miglin y Nico Cotton en la coproducción, grabado entre Buenos Aires y Madrid. Y, en el CGAC, a las 12 h. , igual que se hará los domingos 14, 21 y 28 de diciembre, hay visitas guiadas por la muestras del museo, cita de entrada libre sin gestión previa.

Cartel de'El Tributo del Rey León de Simba a Kiara’ / Cedida

Cita familiar con ‘El Tributo del Rey León de Simba a Kiara’

DEL CINE AL TEATRO. El periodo navideño es proclive a citas de target familiar, caso El Tributo del Rey León de Simba a Kiara, que se escenifica en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle), a las 18 horas, con entradas desde 19,80 euros. Hay películas y canciones que han pasado a la historia por su eco taquillero, caso de El Rey León, trama dirigida por Jon Favreau, situada en la sabana africana. Ayer por la tarde, la web de venta de Ataquilla mostraba ya hasta tres cuartos del aforo con los tickets vendidos.

‘Berenguela na Gaiola’, hoy con descuento

CDG. El Centro Dramático Galego (CDG) ofrece una obra llamada Berenguela na gaiola, en el Salón Teatro, a las 18 horas, con entradas a 6 al ser función dominical. Es una coproducción entre Galeatro, Xarope Tulú, la Fundación Manuel María, Fiot Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y el propio CDG. Se basa en textos del añorado Manuel María.