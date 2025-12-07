Visita cultural a la Catedral organizada por Borja Verea
El líder del PP de Santiago asegura que "non é só o corazón espiritual de Europa, é tamén un motor cultural e económico"
Redacción
El PP de Santiago celebró este sábado una visita nocturna a la Catedral de Santiago, una actividad organizada en el marco de su espacio cultural CompArte, un programa que ya ha impulsado conferencias, coloquios, sesiones de cine y otras iniciativas destinadas a reforzar el diálogo cultural en la ciudad.
La actividad permitió acercarse a la Catedral desde una perspectiva poco habitual, iluminada de noche y con acceso a espacios que no forman parte de las visitas convencionales. Durante el recorrido, Verea destacó “a emoción profunda que produce contemplar a Catedral en silencio, coa serenidade da noite, e tomar conciencia de que este templo segue a inspirar á mesma xente que inspirou ao longo de séculos”.
Un patrimonio para el futuro
El líder del PP en Santiago destacó también “a importancia de protexer e promover o valor do monumento pensando nas próximas xeracións”. “A Catedral de Santiago non é só o corazón espiritual de Europa, é tamén un motor cultural e económico. O que fagamos hoxe para coidala e difundila determinará como a vivirán os composteláns do futuro”, afirmó.
Verea insistió en que “Santiago ten a responsabilidade e o privilexio de ser gardiá dun patrimonio único no mundo, queremos que os composteláns vivan a Catedral non só como un símbolo universal, senón como un espazo de referencia para construír unha cidade máis viva, máis orgullosa de si mesma e máis aberta ao futuro”.
Este nuevo encuentro cultural sigue consolidando CompArte como un espacio estable para promover la participación ciudadana, el pensamiento crítico y la puesta en valor del patrimonio de Santiago.
