Concierto en Santiago de Leticia Rey el viernes 12 de diciembre con entrada libre

Natural de Vila de Cruces y residente en A Coruña, actúa con banda para presentar su nuevo disco, ‘Danza Luz’

Leticia Rey, cantautora que da un concierto en santiago el 12 de diciembre.

Leticia Rey, cantautora que da un concierto en santiago el 12 de diciembre. / Gosia Trebacz

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La cantautora Leticia Rey da un concierto en Santiago, el Teatro Principal el viernes 12 de diciembre, a las 20.30 h. (cita entrada libre cona invitación ) para presentar las canciones que integran su nuevo disco, Danza Luz.

Con banda y escenografía especial

En esta presentación, Leticia Rey apuesta por un formato multidisciplinar que integra música, danza, escenografía, vestuario e iluminación específica, todo ello con un equipo artístico formado por Iago Mourinho, al piano; Vadím Yuchnevich, al acordeón; Benxamín Otero, al cuerno inglés; Estefanía Gómez, en la dirección escénica y la dirección de movimiento; Nacho Martín, en las luces; y Carolina Díguele, en la escenografía.

Esta actuación de Leticia Rey es parte de Compostela Cultura en cuya web se peden conseguir las invitaciones para esta cita del ciclo que impulsa el Concello de Santiago. Sonidos de jazz, pop y folk caben dentro de la propuesta de esta emergente cantautora gallega, natural de Vila de Cruces y residente en A Coruña. Además, se abre el despacho de tickets en la Zona C. Punto de Información Cultural, de martes a sábado, de 11 horas a 14 h. y de 16 h. a 19 h., así como en la taquilla del Principal el día del evento, desde una hora antes del inicio.

Mensaje de la protagonista

Así define en sus redes sociales este nuevo disco: «Un percorrido pola Luz e a Sombra e a vida e a morte». Y alude al recinto de esa actuación de forma emotiva: «El Teatro Principal é un lugar co que soñei tamén dende a primeira vez que entrei alí, con 17 anos, para ver aos admiradísimos Berrogüetto. Poder representar alí agora esta función é unha alegría e un símbolo tan grande que non teño palabras para contárvolo. Só vos podo pedir que veñades a vivilo connosco», cuenta Leticia Rey, que fue una de las ganadoras en 2020 del concurso Sonidos Mans.

