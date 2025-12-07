Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo

La Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo acogió este sábado, con un lleno a rebosar, un concierto solidario en el que participaron el Coro de Habaneras da Rocha Forte, el Coro Crecente de voces graves y la Coral Polifónica de Luou (Teo). Todo lo recaudado irá destinado a las obras de restauración del templo compostelano que acogió el evento.

El Club de senderismo de Alumni USC, durante la ruta realizada esta semana / Cedida

Alumni USC, de nuevo en el camino

El Club de senderismo de Alumni USC estaba decidido esta semana a ponerse de nuevo en el camino sí o sí. Y aunque las previsiones meteorológicas no fueron las mejores, nada ha parado a las cuarenta personas que participaron el pasado lunes en la propuesta conocida como Ruta Urbana Compostelana. Un recorrido que comenzó en el Campus Sur, concretamente en el Edificio Feuga, y continuó por las orillas del Sar hasta la confluencia con el Sarela para, más tarde, visitar el singular Castelo da Rocha Forte, en la parroquia compostelana de Santa María de Conxo, donde el presidente de la Asociación Cultural Rocha Forte, Carlos Delgado, les abrió las puertas. Finalmente, los participantes recorrieron parte del Camino de Santiago portugués y, como no, inmortalizaron la ruta con una instantánea realizada por José Ortigueira bajo el amparo del carballo del Banquete de Conxo.

Autoridades y participantes que formaron parte de la XVIII Xornada Xustiza e Lingua / Cedida

XVIII Xornada Xustiza e Lingua del Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela

El Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, organizó el pasado miércoles, en el salón de actos del Ilustre Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela, la XVIII Xornada Xustiza e Lingua, que un año más procuró ofrecer un análisis de la situación del gallego en la Justicia desde diferentes perspectivas. En ellas participaron Isabel Suárez, magistrada del Juzgado de 1ª Instancia Número 1 de Santiago; el abogado Eduardo Porta; y Diana Santiago, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago (USC). Previamente, durante la presentación, intervinieron el decano del Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela, Francisco Rabuñal; el secretario xeral da Lingua, Valentín García; el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo; y el concelleiro de Economía, Manuel César, en representación del Concello de Santiago.

Aser Álvarez, en plena grabación de podcast, con los alumnos del CPR Plurilingüe La Milagrosa / Cedida

La ‘Biblioteca Humana de Galicia’ llega al CPR Plurilingüe La Milagrosa de Santiago

El colectivo Acude Rural llevó su proyecto de recuperación de memoria familiar y patrimonio oral Biblioteca Humana de Galicia al CPR Plurilingüe La Milagrosa de Santiago, donde los alumnos participaron en un obradoiro de podcast de la mano del polifacético Aser Álvarez. La idea es animar y sensibilizar a los escolares sobre la necesidad de recuperar la memoria familiar y los relatos de los mayores, al tiempo que se promueve el podcast como herramienta didáctica y docente. Colabora la Diputación de A Coruña.