La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa

El Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), situado en Santiago, conseguía hace solo dos meses, el pasado 10 de octubre, una de las seis nuevas fábricas europeas de inteligencia artificial (AI Factory). Estará centrada en el ámbito de la salud, bajo el nombre 1HealthAI, y gracias a ella se adquirirá un nuevo supercomputador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental, y se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita. La inversión ascenderá a 82 millones de euros.

Esta nueva factoría ha sido la tercera mejor valorada entre las 19 concedidas hasta la fecha en toda Europa, tras obtener una puntuación de 88,33, solo superada en el ranking por República Checa (94,17) y Luxemburgo (92,08). Barcelona, la otra fábrica de IA en España, ocupa el octavo puesto (82,08 puntos). Además, la factoría de inteligencia artificial gallega, liderada por el Cesga y coliderada por el CSIC, es una de las cuatro que recibió presupuesto para una plataforma experimental de IA, lo cual permite investigar y desarrollar infraestructuras de vanguardia (clásica y cuántica) que tienen el potencial de ser utilizadas en futuros supercomputadores europeos. Y no solo eso, 1HealthAI es la fábrica de IA más especializada, tal y como recoge el informe realizado por la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), una iniciativa conjunta de la UE, países europeos y socios privados cuya misión es desarrollar en Europa el mayor ecosistema de supercomputación de alto rendimiento a nivel mundial.

«É un fito histórico, un proxecto insignia que vincula as áreas da biotecnoloxía e a intelixencia artificial e que nos sitúa na elite neste ámbito en Europa», destacaba el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, tras oficializarse la concesión de este proyecto al Centro de Supercomputación de Galicia, que supone que Alemania, España (Santiago y Barcelona) y Polonia sean los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio, algo que sitúa a Galicia en una posición relevante en el ámbito de las tecnologías profundas y biotecnología. De esta forma, Galicia logra captar 65 millones de euros para su sistema de investigación e innovación (41 de fondos europeos y 24 estatales), que la Xunta completará con otros 17 millones de euros de fondos propios.

Apoyo de más de 60 entidades de ámbito estatal, europeo e internacional

El despliegue de la fábrica de IA gallega impulsará la creación y el fortalecimiento de startups, mejorará la competitividad de las empresas, atraerá talento y creará empleo gracias al acceso a herramientas de IA avanzadas a disposición de todos los agentes de los sectores vinculados a las ciencias de la vida, como la investigación sanitaria o la biotecnología. En definitiva, acelerará enormemente la innovación y la investigación en estos ámbitos. La candidatura gallega contó con el apoyo de más de 60 entidades de ámbito estatal, europeo e internacional.

Esta nueva fábrica europea buscará abordar, desde la investigación y la innovación, los desafíos globales del llamado enfoque One Health (Una sola salud). La Organización Mundial de la Salud define el concepto de One Health como un enfoque integrado y unificador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

Medicina personalizada, envejecimiento saludable, biotecnología azul...

La fábrica 1HealthAI se especializará en los retos que se presentan bajo este enfoque One Health, aprovechando la posición privilegiada de Europa en la generación de datos a través de sus sistemas de salud, las empresas biotecnológicas y farmacéuticas, así como los agentes de los sectores agroalimentario, marítimo y ambiental. Los principales ámbitos de actuación de la fábrica incluyen la medicina personalizada, el envejecimiento saludable, la gestión de los recursos marinos, la biotecnología azul, la agricultura, la ganadería, el sector forestal, los alimentos funcionales, los nutracéuticos, el desarrollo farmacéutico y de vacunas, la biotecnología ambiental, la economía circular y la bioenergía.

¿Qué es una fábrica de IA?

Ideadas por la Comisión Europea para impulsar el uso de esta tecnología, las fábricas de IA son espacios donde se diseñan, prueban e implementan soluciones de inteligencia artificial. Para ello, cuentan con infraestructuras avanzadas, acceso ágil a conjuntos de datos masivos y diversos, herramientas específicas y capital humano especializado. De este modo, estas factorías funcionan como centros de innovación que aceleran la creación de aplicaciones inteligentes, favorecen la formación y la atracción de talento, fomentan la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, y contribuyen al fortalecimiento de un sector digital avanzado y competitivo.

Además, no son solo herramientas para el impulso de la innovación tecnológica, sino que tienen un alto potencial para la competitividad de las empresas y de las regiones en las que se instalan.