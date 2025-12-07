Un Times Square en Santiago: así es el "regalo más grande" de Galuresa para estas Navidades

Todo el que haya paseado alguna vez por Times Square, o incluso lo haya visto en las películas y series, sabe lo que se siente al estar rodeado de pantallas gigantes donde todo el mundo quiere contar algo. Y es que lo cierto es que... ¿Quién no ha soñado alguna vez con ver su mensaje publicado en uno de los paneles de la ciudad neoyorquina?

Pues bien, esta Navidad, esa sensación de escaparate global llega, a su manera y a otro escala, a Santiago.

Galuresa, la red compostelana de Estaciones de Servicio, ha lanzado 'El regalo más grande', una iniciativa inédita en la que ceden su espacio publicitario "más visible", una valla publicitaria de 24 m2 en la estación de servicio de Pontepedriña, a cualquier persona que tenga algo importante (o quizas no tan importante) que decir al mundo.

Un tablón de anuncios a lo grande

"A pesar de tratarse de una acción pequeña, Galuresa se convierte en la primera marca comercial en poner en marcha una iniciativa de este tipo", destacam desde la red compostalana de Estaciones de Servicio.

Ejemplo de anuncio en la valla de Galuresa / Cedida

¿El objetivo? Convertir el emblemático panel de la "rotonda Galuresa" en un altavoz ciudadano y en un tablón de anuncios a lo grande: un lugar donde compartir alegrías, dedicatorias, proyectos, ideas creativas...

La propuesta está abierta a todo tipo de mensajes. Desde anuncios de embarazo a pedidas de matrimonio o declaraciones de amor, pasando por mensajes de apoyo a una causa social, dar a conocer un negocio o utilizarlo para buscar pareja o trabajo, todas las ideas tienen cabida.

Y es que, como lo resume Galuresa, se trata de un "soporte perfecto para una historia que merezca ser contada".

¿Cómo participar?

"Participar es tan simple como tener algo que decir". Para ello solo tienes que enviar tu propuesta a través de la web www.galuresa.com o en las redes sociales de Galuresa antes de este miércoles 10 de diciembre.

Un jurado formado por tres trabajadores de distintas estaciones de servicio será quien decida cuál es la historia ganadora. Después, la marca se encargará de diseñar e instalar el mensaje en el papel para que luzca durante toda la Navidad.

Así que ya sabes, si quieres que tu mensaje aparezca compartido a lo grande en la rotonda Galuresa solo necesitas una idea y ganas de compartirla, que el resto ya lo pone Galuresa.