Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de dúas mil prazas en cursos de formación na próxima Feira Talentia de Santiago

Preto de 25.000 persoas accederon desde novembro á web dunha cita que terá lugar entre os días 9 e 11 de decembro

Cartel da feira de emprego Talentia en Santiago.

Cartel da feira de emprego Talentia en Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

Xa están reservadas máis de dúas mil prazas en actividades formativas para a feira virtual de emprego e formación Talentia impulsada polo Concello de Santiago, e que terá lugar entre este martes e este xoves próximos. Unha cita que conta ademais con máis de 500 citas axendadas con empresas e mentorías, e que ten xa esgotada a oferta de cursos online.

Boa mostra do interese que esperta esta convocatoria é o feito de que preto de 25.000 persoas accederon desde novembro á web deste certame.

Quedan algunhas prazas na aula virtual

Tras a apertura do prazo de inscrición nas actividades da Feira Talentia, rexistráronse máis de 3.000 sesións na web en menos de 12 horas. Coas prazas para os cursos online e para as certificacións en inglés xa completas, quedan ainda algunhas prazas dispoñibles na aula virtual, na oferta de Linkedin Learning, que inclúe máis de 15.000 cursos, e no programa Talentia IT Skills, que permite acceder a formación oficial en cursos oficiais de tecnolóxicas como Microsoft, Cisco, Meta, ou JavaScript. Para a formación online, estableceuse un límite de catro inscricións por cada persoa.

Noticias relacionadas y más

Tamén están axendadas xa máis de 500 citas con responsables de selección de persoal de empresas e con mentores nesta iniciativa do Concello de Santiago. Neste caso, non hai límites para axendar cantas citas se desexen. Na Feira Talentia participan preto de 60 empresas de diferentes sectores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  2. El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
  3. El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
  4. Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
  5. ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
  6. Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
  7. Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
  8. El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago

Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera

Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera

Muíños alerta de la ausencia de mandos en el servicio de Bomberos de Santiago

Muíños alerta de la ausencia de mandos en el servicio de Bomberos de Santiago

Máis de dúas mil prazas en cursos de formación na próxima Feira Talentia de Santiago

Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson

Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson

A alcaldesa de Santiago analiza coa veciñanza da Aba do Pedroso e a Almáciga os proxectos na zona

A alcaldesa de Santiago analiza coa veciñanza da Aba do Pedroso e a Almáciga os proxectos na zona

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de noviembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de noviembre, en Santiago?

La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa

La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa

Santiago, Ávila y Segovia conmemoran los 40 años del sello de Patrimonio Mundial

Santiago, Ávila y Segovia conmemoran los 40 años del sello de Patrimonio Mundial
Tracking Pixel Contents