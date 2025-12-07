Máis de dúas mil prazas en cursos de formación na próxima Feira Talentia de Santiago
Preto de 25.000 persoas accederon desde novembro á web dunha cita que terá lugar entre os días 9 e 11 de decembro
K.M.
Xa están reservadas máis de dúas mil prazas en actividades formativas para a feira virtual de emprego e formación Talentia impulsada polo Concello de Santiago, e que terá lugar entre este martes e este xoves próximos. Unha cita que conta ademais con máis de 500 citas axendadas con empresas e mentorías, e que ten xa esgotada a oferta de cursos online.
Boa mostra do interese que esperta esta convocatoria é o feito de que preto de 25.000 persoas accederon desde novembro á web deste certame.
Quedan algunhas prazas na aula virtual
Tras a apertura do prazo de inscrición nas actividades da Feira Talentia, rexistráronse máis de 3.000 sesións na web en menos de 12 horas. Coas prazas para os cursos online e para as certificacións en inglés xa completas, quedan ainda algunhas prazas dispoñibles na aula virtual, na oferta de Linkedin Learning, que inclúe máis de 15.000 cursos, e no programa Talentia IT Skills, que permite acceder a formación oficial en cursos oficiais de tecnolóxicas como Microsoft, Cisco, Meta, ou JavaScript. Para a formación online, estableceuse un límite de catro inscricións por cada persoa.
Tamén están axendadas xa máis de 500 citas con responsables de selección de persoal de empresas e con mentores nesta iniciativa do Concello de Santiago. Neste caso, non hai límites para axendar cantas citas se desexen. Na Feira Talentia participan preto de 60 empresas de diferentes sectores.
