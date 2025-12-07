Muíños alerta de la ausencia de mandos en el servicio de Bomberos de Santiago

Sin mandos y con solo tres efectivos en el servicio de Bomberos de Santiago, es la situación que según el concejal no adscrito Gonzalo Muíños se vivía este domingo en Compostela, advirtiendo de que "se hai calquera emerxencia, terían que saír os tres sen ningunha supervisión e mando e sen que ninguén asuma a responsabilidade do que poida ocorrer".

En un comunicado, apunta que no se está cumpliendo ni el mínimo de efectivos que exige el Plan de Emergencias Municipales de doce por turno, ni el mínimo de nueve que se considera operativo.

Negociación con los sindicatos

El edil considera que esta crisis de seguridad se debe "única e exclusivamente a unha neglixente xestión dos recursos humanos", puesto que se llevan acumulados "máis de dous millóns de euros de horas extraordinarias sen aboar a Policía Local e Bombeiros", pero también a una "incapacidade absoluta" para negociar con los sindicatos y que vuelvan a prestar horas extras "imprescindibles para a viabilidade de ambos servizos".

"É incomprensible que, máis dun mes despois, o goberno siga sen resolver este problema cos traballadores, manifestando unha absoluta incapacidade para alcanzar un acordo cos axentes sindicais", denuncia el portavoz de las no adscritas, y reclama una solución inmediata a este problema.

Prestación de horas extras

Entiende que cualquier vía de solución debe pasar por alcanzar un acuerdo con los sindicatos para que tanto los agentes de la Policía Local como los bomberos puedan prestar nuevamente horas extraordinarias de forma voluntaria, en paralelo al desbloqueo de los procesos selectivos pendientes.

En este sentido, Gonzalo Muíños recuerda que hay doce plazas pendientes de convocar para el servicio de Bomberos de 2023 y 2024.

Una situación ante la que el grupo de concejales no adscritas lanza un ultimátum al gobierno local de Santiago: “ou se alcanza unha solución canto antes ou a señora Sanmartín deberá ofrecer algún cambio no seu goberno, pero isto non pode seguir así unha semana máis".