A alcaldesa de Santiago analiza coa veciñanza da Aba do Pedroso e a Almáciga os proxectos na zona
Os dous encontros serviron tamén para coñecer as demandas veciñais
K.M.
No marco do diálogo permanente que Raxoi quere manter cos colectivos e representantes veciñais do Concello, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada de membros do goberno, presidiu dúas xuntanzas na última semana coa veciñanza da Almáciga e Aba do Pedroso. Os dous encontros serviron para explicar as importantes actuacións e proxectos en marcha que está executando o goberno municipal, así como para escoitar as demandas que quixesen formular.
A primeira reunión tivo lugar o martes, 2 de decembro, con integrantes da Aba do Pedroso. Ademais da alcaldesa, tamén estiveron o concelleiro de Sustentabilidade Ambiental e Servizos Básicos, Xesús Domínguez, e o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro.
Neste caso, a alcaldesa e os concelleiros explicaron que o goberno se interesou polas obras en execución da Deputación da Coruña, entre elas, o remate da execución da senda peonil a Figueiras e o asfaltado da DP7803, en fase de licitación.
Senda peonil
Por parte do Concello, deuse conta do estado da redacción do proxecto para completar esta senda peonil desde o cruzamento das rúas Montepío coa rúa do Carme de Abaixo ata o punto quilométrico 0 da estrada autonómica.
O goberno explicou que está en contratación o proxecto para a execución da pavimentación de Bar de Abaixo, Bar de arriba e rúa dos Asidros. E tamén se recolleron diferentes demandas veciñais que o goberno tentará resolver.
Xa o mércores 3 de decembro, a reunión contou coa alcaldesa, a tenenta de alcaldesa, María Rozas, e os concelleiros Xesús Domínguez e Xan Duro. Neste caso, abordouse o acceso do autobús ao barrio da Almáciga, unha demanda histórica do barrio que atendeu este goberno, e recolléronse suxestións sobre a reordenación do aparcamento.
Elevador na Almáciga
O encontro serviu tamén para explicar as actuacións incluídas no proxecto Horizonte Compostela, que afectan directamente ao barrio. Neste sentido, cómpre lembrar que o goberno e persoal técnico do Concello, incluída a directora de área de Urbanismo, presentaron ante a veciñanza o proxecto que conta cunha financiación europea de 8,7 millóns de euros. Concretamente, falouse do elevador ou sistema de acceso para afrontar a pendente entre a Almáciga e a zona baixa da cidade.
Na reunión, o Concello tamén explicou as obras de mellora da accesibilidade que se executaron na rúa de Betanzos e se recolleron diversas demandas relacionadas co local social.
