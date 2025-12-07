Santiago, Ávila y Segovia conmemoran los 40 años del sello de Patrimonio Mundial

Santiago, Ávila y Segovia conmemoraron este sábado de forma conjunta los 40 años del sello Patrimonio Mundial, otorgado por la Unesco, y lo hicieron durante un evento en la ciudad abulense.

La alcaldesa de Santiago

La cita contó con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y sus homólogos de Segovia, José Mazarías; de Salamanca, Carlos García; de Toledo, Carlos Velázquez; y de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; aparte de ediles de Baeza, Cuenca, Córdoba y Mérida. La celebración tuvo lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, en Ávila, ciudad sede de la Secretaría Permanente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, constituido en 1993.

Música

Incluyó un espectáculo especial donde actuaron la soprano Estela Araceli Vicente Díaz con el pianista Bohdan Syroyid; el Orfeón Terra a Nosa, dirigido por Luis Martínez y Juan Manuel Varela al piano; y la Escolanía de Segovia coordinada por Andrés Montes, junto a la Orquesta Sinfónica de Segovia, bajo la batuta de Álvaro Mendía, que escenificaron la obra El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos, bajo la dirección de escena de Alberto Sagredo y con la actuación añadida de Santiago Herranz, Ángel Walter, Iván Luis y Raquel Cordero.