Trabajadores de la UMAD desconocen sus condiciones laborales en el Sergas: «No merecemos una salida sin garantías»

El próximo 1 de enero, la UMAD (Unidad Municipal de Atención a Drogodependencias) de Santiago dejará de ser un servicio municipal y todo el personal «de forma obligatoria» será trasladado al Sergas, salvo los de las áreas de prevención y administración.

«Queremos dejar constancia de que como trabajadores de la UMAD en ningún momento nos hemos opuesto al proceso de integración orgánica de este servicio en el Sergas, dada su naturaleza de centro asistencial sanitario, pero también queremos hacer constar que desde el inicio del proceso se nos hizo saber que el traslado de los trabajadores sería voluntario. Esta voluntariedad ha desaparecido», denuncian en un comunicado diez profesionales de la Unidad.

A menos de un mes de la fecha para el cambio de administración, inciden en que «no tenemos ninguna concreción formal de las condiciones del traspaso que garantice nuestros derechos laborales ni del mantenimiento de la ubicación del servicio (que afecta también a los trabajadores externos) ni de los medios materiales de los que dispondremos». Todos los documentos proporcionados son borradores. Recalcan que los trabajadores no tienen un informe de sus condiciones laborales en el Sergas «ni hemos recibido respuesta concreta y formal a las preguntas que hemos formulado sobre la integración».

Reclaman que «se aplacen decisiones» en el Pleno del miércoles

Sí se les ha comunicado que el miércoles 10 de diciembre se llevará a pleno municipal la aprobación del traspaso, «pero desconocemos el contenido del texto del acuerdo que se someterá a votación». Por ese motivo reclaman «que se aplace cualquier decisión hasta que se acrediten formalmente las condiciones del mismo, individuales y colectivas, y que se acredite jurídicamente la obligatoriedad del traslado de los trabajadores, ya que debe darse opción a mantenerse como personal municipal a aquellas personas que lo deseen».

Concluyen el comunicado declarando que «todos estos años de servicios prestados con profesionalidad y dedicación no merecen una salida forzada hacia un horizonte inconcreto y sin las debidas garantías».

Pablo Álvarez (director de Tiempo Libre); Marisol Fernández (Trabajadora social); María Franqueira (Auxiliar de clínica); José Manuel Garea (Vigilante de seguridad); Fernando González (Psicólogo clínico); Jorge López (Psiquiatra); Teresa López (Monitora ocupacional); Manuela Matalobos (ATS/DUE); Juana Rodríguez (ATS/DUE) y Fátima Pérez (Psicóloga clínica) son los profesionales de la UMAD que han decidido redactar el texto que cuestiona el proceso de integración de este servicio municipal en el Sergas.