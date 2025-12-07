Discreción en la USC ante un diálogo con Medicina marcado por la presión

Con el parón lectivo por las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, pero muy especialmente con la fecha del 21 de enero marcada en el calendario como el día en el que debería echar a andar la comisión de seguimiento del pacto descentralizador del grado de Medicina alcanzado entre los tres rectores gallegos y la Xunta, todas las miradas apuntan hacia Santiago, inmersa en un proceso negociador entre la Universidade compostelana y la propia facultad para intentar acercar posturas que permitan a ésta sumarse a un acuerdo rechazado en los términos actuales por una junta de facultad tras la que, según sus participantes, salieron «unidos y fortalecidos».

Un proceso de diálogo que decidió iniciarse tras un consello de goberno de la USC del pasado 28 de noviembre en el que estaba previsto que se sometiera a votación el documento ratificado por el Consello de Docencia Clínica, y que finalmente quedó aplazada a la vista de que el mismo contaba con el rechazo de la facultad y el apoyo a ésta por parte de las candidatas al rectorado en las próximas elecciones del 12 de febrero.

Descentralización o fragmentación

Desde entonces, y desde diferentes frentes, han sido numerosas las manifestaciones públicas realizadas en favor de la descentralización de Medicina que actualmente solo se oferta en Santiago. Manifestaciones que en el caso del Gobierno autonómico han ido fundamentalmente encaminadas a dejar claro que o se lleva a cabo el texto acordado o la única vía será la fragmentación del grado, y a incidir en que su apuesta es la de la descentralización pactada.

Por su parte, las otras dos universidades firmantes ya han anunciado que continuarán con el proceso para solicitar una titulación propia, sin esperar a conocer si ese diálogo abierto en Santiago conduce a una alternativa en la que todos puedan volver a ponerse de acuerdo.

Reuniones internas de carácter técnico

De momento, tanto desde la USC como desde el propio decanato prefieren seguir optando por abstraerse de todo ese ruido exterior y continuar con unas reuniones que, inciden, son «internas y de carácter técnico», evitando hacer valoraciones públicas a EL CORREO GALLEGO sobre la marcha de las mismas.

Consideran las fuentes consultadas que mantener la discreción es la mejor vía «por el bien del proceso» de diálogo, al que seguramente también le vendría bien no tener sobre la mesa la presión de un calendario que no atiende al período electoral en el que la institución compostelana se encuentra inmersa, y tras el que serán otros equipos rectorales los encargados de pilotar todo aquello que esté relacionado con la titulación de Medicina.

El futuro del grado sigue en el aire

Por ahora, y mientras no se ponga sobre la mesa un nuevo texto sobre el que poder trabajar en el marco del acuerdo ya ratificado, y dentro del cual según apuntaba esta misma semana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, «gran parte» de las demandas de la facultad «ya están contempladas», todo lo que tiene que ver con el grado en Galicia sigue en el aire, puesto que hasta el momento la única universidad que había ratificado el texto por unanimidad ha sido la de A Coruña, cuando lo que estaba previsto era que obtuviera el visto bueno de las tres para posteriormente constituir en enero la comisión de seguimiento del pacto descentralizador.