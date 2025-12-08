Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, lunes 8 de diciembre, en Santiago?

Nacimiento en el Salón Noble del Pazo de Raxoi

Más de un centenar de figuras navideñas elaboradas a mano y una escenografía que combina tradición, simbolismo y vida cotidiana, vuelven a ocupar el Salón Noble del Pazo de Raxoi (ala autonómica), en pleno corazón de la Praza do Obradoiro. Puede visitarse hasta el 7 de enero de 2026, todos los días de la semana, en horario de 11:00 horas a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 horas. En este montaje, Ecoener y CLUN refuerzan su apuesta por la tradición rural gallega.

Un puesto del Mercado de Nadal en Carreira do Conde / Antonio Hernández

Zona de recreo infantil dentro del Mercado do Nadal

TALLERES. Dentro de la oferta navideña municipal del plan de actividades de Carreira do Conde, a las 12 horas, se propone un taller de adornos de madera, idea para público familiar, con entrada libre hasta completar aforo. A esa misma hora, se hace también un taller para menores de cuatro años en el espacio infantil del Mercado de Nadal, gratis. Y a las 18 h., otro sobre bolas de nieve para menores de cuatro años. Este mercado cuenta con unos 90 expositores de artesanías (decoración, alimentación, joyería, téxtil...) y zona de recreo infantil.

Los dulces de convento y monasterio ya están colocados en San Martín Pinario / Jesús Prieto

Mercado especial de dulces en la Hospedería de San Martín Pinario

DELICIAS. La Hospedería de San Martín Pinario ofrece su mercado con más de 200 especialidades de hasta 35 obradores religiosos con el panetone de Astres, las yemas de San Leandro, el turrón a la piedra de Santa Paula o productos sin gluten y sin azúcar. Hasta 35 obradores dirigidos se trasladan a los paladares recetas de antaño, con numerosas especialidades, procedentes de hasta 35 conventos de toda España. Hay además adornos navideños, tanto para el árbol como para el resto de la decoración.

San Fiz de Solovio: belén tradicional

NAVIDAD. Hasta el 5 de enero se puede ver el belén cedido y montado por José Uzal en San Fiz de Solovio, con más de 500 figuras, piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido. Horario de lunes a jueves 18, desde 11 h. a 14 h. y 16 h. a 19 h. Viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares: igual pero hasta 21 h. (y días señalados).