El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla

"No estamos en guerra, pero tampoco en paz". La frase del general Francisco Braco Carbó, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), define a la perfección el momento actual en materia de Defensa en España y Europa, marcado por una mezcla de incertidumbre y de tensión permanente. Y es en ese contexto donde cobran sentido los planes del Ejército del Aire para acometer un plan de actualización en algunas de las bases que tiene repartidas por todo el país, entre ellas el aeródromo militar de Lavacolla.

Las instalaciones de Santiago están incluidas en el grupo de diez recintos a los que se quiere dotar de un almacén para munición, así como reforzar sus sistemas de mando y control. Así lo deslizó el JEMA días atrás en su tradicional encuentro anual con periodistas en Madrid, donde trazó las líneas maestras del Ejército del Aire para 2026.

Aunque los grandes titulares del encuentro se quedaron en cuestiones como el nuevo estatus del espacio, que pasó de ser un "patrimonio global común" a considerarse un "ámbito armado"; o la incorporación de los primeros cazas Eurofigther del programa Halcón I, algunos medios especializados como el portal Flynews recogieron del encuentro con el general Braco Carbó ese plan para mejorar diez bases en España: Santiago, León, Matacán (Salamanca), Valladolid, Talavera la Real, Son San Joan (Mallorca), Granada, Málaga, Tenerife y Lanzarote.

El objetivo es que sean instalaciones plenamente operativas, lo que significa en este contexto actual que exista capacidad para desplegar en ellas aviones y material en caso de crisis militar.

El general Francisco Braco, en su encuentro con la prensa. / Cedida

El primer arsenal, en Mallorca

Por el momento, no hay más detalles sobre las actuaciones previstas en Lavacolla, más allá de esa prevision para construir un arsenal para munición. El ejemplo que puede arrojar más luz sobre los planes para Santiago es el polvorín que se está construyendo en Son San Juan, en Mallorca, aunque ni siquiera está confirmado a estas alturas si albergará munición para los aviones o simplemente armas para la defensa de la propia base. La noticia también generó cierta alarma vecinal en la isla, ante el temor que se almacenasen misiles o grandes armas, algo que descartó ya el propio Ejército del Aire.

Lo que es evidente es que, en plena escalada de las políticas y el gasto en materia de Defensa, habrá también actuaciones en el aeródromo militar de Lavacolla.