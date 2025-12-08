La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro

La Comisión de Fiestas Patronales de Conxo, en Santiago, ha alertado este domingo de una posible estafa tras detectar la presencia de dos individuos que se estarían haciendo pasar por miembros de la entidad para vender rifas falsas, especialmente en la zona de Volta do Castro. Varios vecinos informaron de que estas personas les aseguraban representar a la comisión y ofrecían rifas supuestamente destinadas a financiar las fiestas, algo que la organización desmiente por completo. La comisión recuerda que sus miembros siempre van debidamente identificados con DNI y acreditación visible, y que las rifas oficiales llevan obligatoriamente el sello de la entidad, por lo que cualquier documento que no cumpla estos requisitos debe rechazarse de inmediato.

Ante esta situación, la entidad pide a la ciudadanía que extreme las precauciones y que no adquiera ningún producto que no cuente con las garantías oficiales. Además, anima a comunicar cualquier encuentro sospechoso tanto a la propia comisión como a las autoridades competentes, con el fin de evitar que este tipo de actuaciones pueda dañar la confianza vecinal. La alerta ha generado inquietud entre los residentes de Conxo y Volta do Castro, que solicitan una mayor vigilancia para impedir nuevos intentos de fraude que puedan afectar al buen nombre de las fiestas y al trabajo comunitario que las sustenta.

Mercadillo de Navidad para recaudar fondos

A pesar de este contratiempo, la Comisión de Fiestas Patronales de Conxo continúa adelante con la organización de sus actividades y ha presentado ya el cartel oficial del Mercadillo de Navidad, que se celebrará el 13 de diciembre en las plazas Campo de Conxo y Aurelio Aguirre, desde las 12.00 hasta las 22.00 horas. El objetivo principal de este evento es recaudar fondos para las fiestas, al tiempo que se ofrece una jornada festiva y familiar con un amplio abanico de propuestas: actividades infantiles y talleres de 16.00 a 20.00, una gran chocolatada a partir de las 17.00, y la tradicional cantina de la comisión, abierta durante todo el día y donde también se podrá adquirir el ecovaso solidario.

El mercadillo contará además con numerosos puestos de artesanía, asociaciones sociales, food trucks, Churrería Rafa, rosquillera, chucherías O Mundo Azucarado, Pulpería García y otras sorpresas que se irán descubriendo a lo largo de la jornada. También estarán disponibles las rifas oficiales para el sorteo del día 22, con un premio de una pieza de bacalao de siete kilos valorada en 150 euros. La música navideña y la actuación de la batucada Trópico de Grelos completarán un evento pensado para dinamizar el barrio, reforzar la convivencia y apoyar la recaudación necesaria para mantener vivas las fiestas patronales de Conxo.