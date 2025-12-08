La exposición de Santiago, ‘Orixes’, puede ganar este martes el premio internacional XR Awards

La experiencia inmersiva Orixes, muestra vista este año en Santiago en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura, aspira esta semana ganar uno de los principales premios internacionales de artes digitales XR Awards. El fallo se revela este martes en Bruselas.

Lo mejor en Realidad Virtual

Orixes es una de las tres únicas propuestas de España seleccionadas como finalista y opta al galardón en la categoría de Mejor Experiencia Artística. Son unas distinciones convocadas principalmente por la organización AIXR (Academy of International Extended Reality), para reconocer la excelencia en el sector de las industrias de Realidad Virtual.

Éxito de visitantes

«Es un reconocimiento a la calidad», detallan fuentes de la Xunta de Galicia sobre una muestra financiada por el Gobierno autonómico y la Fundación Cidade da Cultura, expuesta en Santiago entre el 8 de febrero y el 26 de octubre, con un balance de 30.000 visitantes y entradas a 5 euros.

Precedente

Este proyecto propone un viaje por el planeta desde hace cuatro mil millones de años a la actualidad, experiencia «que mejora las prestaciones de una muestra anterior similar de mucho éxito, Hábitats, ya que en Orixes si coges, por ejemplo, un trilobite, los demás ven como lo agarras, permitiendo a los visitantes estar interconectados», destacó a este diario durante la presentación de la muestra el videocreador coruñés Carlos Seijo.

Él estuvo al frente del «equipo multidisciplinar» creador de Orixes, «tras siete meses de trabajo, tres de ellos solo para hacer código», indicó en alusión al esfuerzo que exige este tipo de tecnología que requiere de mimo previo y gafas especiales para luego mostrarse al público. Dicho proyecto se hermana con otros de la Cidade da Cultura, como Hábitats, muestra que fue seleccionada en 2024 por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como una de las iniciativas digitales más destacadas de aquel año en España.