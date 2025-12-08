Entrevista | José Suárez Alén Jefe de Medicina de Familia del centro de salud Concepción Arenal
«Vacunarse tras una gripe protege frente a otras cepas», aconseja un facultativo de Santiago
Resalta que «la vacuna, además de segura, es beneficiosa para uno mismo y para el resto»
¿Están notando ya mayor incidencia de la gripe en su centro?
La verdad es que no estamos observando un notable aumento. Es cierto que han comenzado los procesos víricos, resfriados, catarros, pero gripe a día de hoy aún no estamos viendo demasiada, si bien se espera que, como todos los años, a partir de las Navidades la incidencia será mucho mayor.
¿Qué aconsejaría ante el pico?
Hay que incidir en dos cuestiones que parecen obvias, pero que conviene recordar. La primera de ellas es que las vacunas son seguras, y la segunda, la importancia de vacunarse por sus beneficios, los que repercuten en la salud propia y que contribuyen a reducir el riesgo de agravamiento de enfermedades, pero también porque influye en el resto de la población. Debemos vacunarnos no solo por nosotros, sino para evitar que la incidencia de la gripe y de los procesos derivados con complicaciones en pacientes crónicos y pluripatológicos sea mayor. Y algo que no se tiene en cuenta, cuanta más gripe, más patología respiratoria, más gasto.
Evita posibles colapsos en Urgencias y centros de salud
Y mayor presión asistencial...
Es lo que quiero subrayar, que a veces se mira solo por el beneficio de uno, pero debemos entender que también va a repercutir en los centros de salud, en Urgencias, en el resto de la población.
Y si finalmente llegan los síntomas, ¿cómo aconseja actuar?
Cuando empieza un proceso vírico, independientemente de que sea gripe, covid o virus respiratorio sincitial, la clínica va a tener un tratamiento sintomático con paracetamol o ibuprofeno y mucha ingesta de líquido. Lógicamente, pasados cuatro o cinco días si se ve que esa sintomatología no mejora, hay que consultar al médico porque a veces los procesos víricos pueden complicarse.
"La eficacia de la vacuna es enorme con las diferentes cepas"
¿La vacuna es eficaz frente a esta variante K?
Las cepas que circulan cada año son diferentes, y llevamos varios en los que la seguridad y la eficacia son enormes y cubren prácticamente todas las que aparecen.
¿Quien ya tuvo gripe, debe vacunarse igualmente?
Sí, siempre debemos vacunarnos porque podría ser que nos hubiéramos infectado por una cepa y después volvamos a tener gripe debido a otra.
¿Cuánto hay que esperar desde ese proceso gripal?
No siempre es fácil distinguir la gripe de otro proceso respiratorio, pero a partir de los siete días, si ya no hay síntomas, se podría uno vacunar sin problemas.
Campaña con novedades
¿Cómo está funcionando esta campaña de vacunación?
Posiblemente a día de hoy sea un poco más baja la respuesta, y creo que es una buena idea por parte de Sanidade la vacunación centralizada de estos dos fines de semana. En nuestro caso, el porcentaje de vacunados ha ido aumentando a medida que avanzaba una campaña con novedades, y es que los cambios siempre influyen. Entre los mayores de 80 la respuesta ha sido muy elevada, incluso por encima del 75% fijado como objetivo a nivel global. Los mayores de 60 están acudiendo en más del 90%, y donde baja algo es en el tramo de 70 a 79.
¿A qué cambios se refiere?
Hemos pasado de la vacunación en grandes recintos a los centros de salud, y eso tiene sus ventajas, pero inicialmente conlleva una adaptación. En el Concepción Arenal de Santiago atendemos a una población de 65.000 habitantes en horario de mañana y tarde, y ha habido que concentrar a unos 400 citados en enfermería y pediatría por la mañana y a otros 250 por la tarde. Poco a poco, y gracias al formidable trabajo de las coordinadoras, se ha ido afrontando con solvencia y los usuarios están satisfechos.
¿Cómo está la situación en cuanto al covid?
Nos da la sensación de que es alta, pero con una sintomatología en la mayoría de casos muy leve.
Niños de 8 a 11 años, entre los pequeños menos inmunizados del área sanitaria de Santiago
A falta de conocer los datos sobre la respuesta al llamamiento por parte de la Xunta a una vacunación masiva de niños de entre 6 meses y 11 años este pasado fin de semana, lo cierto es que las cifras en este grupo de edad en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza varían de forma significativa según los tramos de edad.
De hecho, y a fecha de 4 de diciembre, las últimas cifras publicadas situaban en un 46,04% el nivel de inmunización entre los de 8 a 11 años, mientras que en los de entre 6 y 11 meses se disparaba al 75,05%, quedándose ligeramente por debajo el tramo de 12 a 23 meses (71,52%), y volviendo a descender hasta el 56,62 en los de entre 5 y 7 años.
Entre la población infantil, los datos muestran una mayor relajación con respecto a la vacunación a medida que los niños van creciendo, si bien aún hay bastante margen de mejora en el conjunto de los 35.250 pequeños llamados a vacunarse, puesto que hasta el jueves lo habían hecho 19.765 (56,07%).
En cuanto a los adultos, se habían vacunado en el área sanitaria 80.761 de los 116.532 previstos (69,30%). A partir de los 80 el porcentaje subía al 76,73 en el grupo de 80 a 84 años, y desde los 85 se situaba en un 76,47%.
Los que menos han acudido a sus centros de salud para inocularse frente a la gripe han sido los de entre 60 y 64 años, ya que solo lo han hecho 10.771 de los 32.393 convocados (33,25%), si bien hay que tener en cuenta que para ellos la campaña empezaba este mes de diciembre.
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago