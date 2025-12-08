«Vacunarse tras una gripe protege frente a otras cepas», aconseja un facultativo de Santiago

¿Están notando ya mayor incidencia de la gripe en su centro?

La verdad es que no estamos observando un notable aumento. Es cierto que han comenzado los procesos víricos, resfriados, catarros, pero gripe a día de hoy aún no estamos viendo demasiada, si bien se espera que, como todos los años, a partir de las Navidades la incidencia será mucho mayor.

¿Qué aconsejaría ante el pico?

Hay que incidir en dos cuestiones que parecen obvias, pero que conviene recordar. La primera de ellas es que las vacunas son seguras, y la segunda, la importancia de vacunarse por sus beneficios, los que repercuten en la salud propia y que contribuyen a reducir el riesgo de agravamiento de enfermedades, pero también porque influye en el resto de la población. Debemos vacunarnos no solo por nosotros, sino para evitar que la incidencia de la gripe y de los procesos derivados con complicaciones en pacientes crónicos y pluripatológicos sea mayor. Y algo que no se tiene en cuenta, cuanta más gripe, más patología respiratoria, más gasto.

Evita posibles colapsos en Urgencias y centros de salud

Y mayor presión asistencial...

Es lo que quiero subrayar, que a veces se mira solo por el beneficio de uno, pero debemos entender que también va a repercutir en los centros de salud, en Urgencias, en el resto de la población.

Y si finalmente llegan los síntomas, ¿cómo aconseja actuar?

Cuando empieza un proceso vírico, independientemente de que sea gripe, covid o virus respiratorio sincitial, la clínica va a tener un tratamiento sintomático con paracetamol o ibuprofeno y mucha ingesta de líquido. Lógicamente, pasados cuatro o cinco días si se ve que esa sintomatología no mejora, hay que consultar al médico porque a veces los procesos víricos pueden complicarse.

"La eficacia de la vacuna es enorme con las diferentes cepas"

¿La vacuna es eficaz frente a esta variante K?

Las cepas que circulan cada año son diferentes, y llevamos varios en los que la seguridad y la eficacia son enormes y cubren prácticamente todas las que aparecen.

¿Quien ya tuvo gripe, debe vacunarse igualmente?

Sí, siempre debemos vacunarnos porque podría ser que nos hubiéramos infectado por una cepa y después volvamos a tener gripe debido a otra.

¿Cuánto hay que esperar desde ese proceso gripal?

No siempre es fácil distinguir la gripe de otro proceso respiratorio, pero a partir de los siete días, si ya no hay síntomas, se podría uno vacunar sin problemas.

Campaña con novedades

¿Cómo está funcionando esta campaña de vacunación?

Posiblemente a día de hoy sea un poco más baja la respuesta, y creo que es una buena idea por parte de Sanidade la vacunación centralizada de estos dos fines de semana. En nuestro caso, el porcentaje de vacunados ha ido aumentando a medida que avanzaba una campaña con novedades, y es que los cambios siempre influyen. Entre los mayores de 80 la respuesta ha sido muy elevada, incluso por encima del 75% fijado como objetivo a nivel global. Los mayores de 60 están acudiendo en más del 90%, y donde baja algo es en el tramo de 70 a 79.

¿A qué cambios se refiere?

Hemos pasado de la vacunación en grandes recintos a los centros de salud, y eso tiene sus ventajas, pero inicialmente conlleva una adaptación. En el Concepción Arenal de Santiago atendemos a una población de 65.000 habitantes en horario de mañana y tarde, y ha habido que concentrar a unos 400 citados en enfermería y pediatría por la mañana y a otros 250 por la tarde. Poco a poco, y gracias al formidable trabajo de las coordinadoras, se ha ido afrontando con solvencia y los usuarios están satisfechos.

¿Cómo está la situación en cuanto al covid?

Nos da la sensación de que es alta, pero con una sintomatología en la mayoría de casos muy leve.