El presidente del Ateneo de Santiago: «La sala Yago puede ser ese recinto de actos con más aforo que necesitamos»

Francisco (Pancho) Candela mantiene bien activas sus ganas de «sumar» en Compostela, hoy como presidente del Ateneo de Santiago y antes como teniente de alcalde y concejal socialista de Turismo entre 1999 y 2007. También fue profesor asociado de la Universidade de Santiago y, desde 2008, integra el grupo de personas que ha reactivado el Ateneo, que tuvo precedentes compostelanos «desde finales del XIX», aclara.

Proyecto de libro

«El primer Ateneo, en 1871, tuvo a un médico, Maximino Teijeiro, como presidente del llamado Ateneo Popular. Luego, tras la interrupción por la dictadura franquista, se legalizó en 1966 otro Ateneo donde estaban intelectuales de Santiago como Baldomero Cores o Arturo Romaní, y que presidía don Benito Varela Jácome, Ateneo que tuvo poquita actividad debido a la censura, Ateneo que, desde 2008, nosotros hemos reivindicado, entonces con Salvador García Bodaño como presidente de una directiva en la que yo mismo era secretario general», explica Francisco Candela Castrillo (A Coruña, 1944).

«Esperamos publicar en 2026 un libro sobre la historia ateneísta en Compostela», matiza mientras dialoga con EL CORREO GALLEGO en una estancia de la entidad (Praza Salvador Parga, nº4, 2º), que acaba de convocar el V Premio Ateneo CineEduca de creación audiovisual e innovación educativa para alumnado no universitario.

Número de socios y activismo sociocultural

Varias charlas promovidas por el Ateneo durante 2025 en la sede de Afundación de la Rúa do Vilar dejaron público fuera, ¿se ha dado ya la anunciada reunión con el Concello para buscar una alternativa con más aforo?

Sí, hemos tenido esa reunión con la concejala de Cultura, Míriam Louzao, que ha acogido bien nuestras propuestas, lo que pasa es que, claro, en el tema de los espacios para actos de más de 150 o 200 personas, no hay todavía, por parte del Concello, otras posibilidades que las que hoy existen. Y, en ese sentido, estamos un poco limitados para conseguir un espacio que, al mismo tiempo, sea accesible e idóneo para realizar actos como conferencias, coloquios, mesas redondas... Actos que ahora estamos haciendo en la Rúa do Vilar a través del alquiler de la sede de Afundación. Es un problema que queremos solucionar porque estamos creciendo en número de socios. Ahora mismo somos sobre 370 personas, y la infraestructura que tenemos ya no es capaz de soportar ese crecimiento, por eso ese aspecto es una de nuestras preocupaciones más importantes.

Francisca (Paca) Sauquillo, otra de las invitada importantes del Ateneo de Santiago durante este año. / Jesús Prieto

Opciones para hacer actos con más aforo

¿Puede ser la alternativa esa sala Yago comprada hace unos meses por la Aisge (Actores e Intérpretes, Sociedad de Gestión)?

Estamos a la expectativa de que se finalice el proyecto que está realizando Jorge Duarte, que creo que va a terminar a finales de diciembre, para luego hablar con Isabel Blanco, la delegada en Santiago de la Aisge, sobre las posibilidades de compartir y utilizar, al menos puntualmente, el espacio que puedan habilitar. También estamos pendientes de la decisión de la Deputación da Coruña de tener una presencia física en la ciudad, ya que tratan de recoger ofertas de inmuebles de más de 600 metros cuadrados para un nuevo espacio donde creo que tienen previsto hacer un salón de actos.

Charla de la Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, con Francisco Candela al lado, en el salón de Afundación en la Rúa do Vilar. / Jesús Prieto

Durante los últimos dos o tres años, la presencia en la conversación social del Ateneo de Santiago y su eco mediático crece en la ciudad..

Creo que debemos estar satisfechos de nuestra aportación a la divulgación de la cultura en Santiago porque durante el curso 2024-2025, desde el Ateneo hemos hecho más de 200 actividades... Tratamos de trabajar en red con otras entidades por medio de convenios con la Universidad de Santiago, con la Real Academia Gallega de Ciencias, con la Asociación Federalista de Galicia, con el Grupo de Investigación Histagra (USC)... Tratamos de compartir actividades y de sumar en la tarea de tratar de situar a la ciudad de Santiago en el nivel que le corresponde, el de una ciudad que es un referente cultural a nivel europeo.

Santiago y el turismo

Da la sensación de que para mantener esa posición de referente cultural hay que renovar esfuerzos y hoy ese rol parece desafiado por el ámbito turístico...

Hay una visión equivocada. Se piensa que la ciudad vive del turismo y eso es rotundamente falso. El turismo aporta solo el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Santiago y yo me pregunto, ¿no se ha hecho ningún estudio de cuanto aporta la Universidad, no solo en cuanto a su aportación al PIB sino respecto a la creación de riqueza y empleo de calidad e innovación? El futuro de la ciudad, sin la menor duda, es nuestra Universidad, tanto en el plano de la enseñanza, como en el campo de la investigación e innovación y de la creación de empresas tecnológicas que apliquen toda la investigación importante que se está produciendo en nuestra Universidad. Se necesitaría que nuestro gobierno municipal dedicara más atención al desarrollo, al impulso y a la potenciación al máximo de nuestra Universidad, que además de una Universidad cinco veces centenaria y que define mucho mejor Santiago.

Aeropuertos y Medicina

¿Y qué opina sobre el debate alrededor de la Facultad de Medicina?

Los hospitales en Santiago no pueden asumir la práctica totalidad de las prácticas que necesitan nuestros estudiantes universitarios, eso es algo lógico, pero la unidad pedagógica debe continuar... Es como la cuestión de los aeropuertos, tener tres aeropuertos en Galicia no tiene sentido... Creo que en ese tema hay que tomar una decisión de país, al coste que sea.

¿Cuál es el perfil medio de las personas asociadas al Ateneo de Santiago?

El de una persona mayor de 55 años, aproximadamente. Echamos de menos al segmento de la ciudadanía de 35 a 55 años, ya que, quizá en base a sus atenciones familiares, están un poco ausentes de la actividad ateneísta.

Por la izquierda: Rivero de Aguilar, López-Rivadulla, Candela, González y Porteiro, en un área del Ateneo de Santiago. / Jesús Prieto

(La actual directiva del Ateneo de Santiago, aparte de Candela, cuenta en su equipo con el vicepresidente José Manuel González Herrán; la secretería Pilar Sampedro Martínez; el tesorero Antón Porteiro Lago; y un elenco de personas como vocales, Marina Luisa Somoza Quiroga, Xosé Ramón Pousa Estévez, Juana María Otero Suárez, Manuel López-Rivadulla Lamas, María del Carmen Sánchez Carrera, Álvaro Silva Teira, Enriqueta Rivas Lombardero y Luis Rivero de Aguilar Sobrino).