Adjudicado el alquiler de 35 vehículos para el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza por 4 años

Poder disponer de una flota de un total de 35 vehículos en régimen de arrendamiento y sin opción de compra, y por un período de cuatro años prorrogable uno más, es lo que se garantiza el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, tras la adjudicación del contrato a Autos Brea, S.L.

Con un presupuesto de 967.612,80 euros IVA incluido y adjudicado por una cuantía de 832.751, 04, según se indica en la web de Contratos Públicos de Galicia, el área de Santiago precisa de 28 turismos para asistencia domiciliaria y otros servicios; un minibús para transporte de personal; 3 furgones de transporte de paquetería, productos de farmacia y otros; además de un furgón grande para transporte de mobiliario y aparataje, así como otros dos furgones camión.

Se trata de cubrir las necesidades de desplazamiento del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para asistencia domiciliaria, transporte de paquetería, muestras, estudios de laboratorios, y para transporte intercentros de personal.

Transporte de hospitalización a domicilio

Unos servicios en los que se destaca el papel fundamental que tiene la Hospitalización a Domicilio, a través de la que el área compostelana proporciona en la vivienda del paciente «niveles de diagnóstico, cuidados y tratamientos de intensidad y/o complejidad equiparables a los dispensados en el hospital». Una atención sanitaria que es prestada por profesionales de la salud especializados a pacientes que de lo contrario tendrían que verse obligados a acudir a un hospital.

Características específicas de cada vehículo

Del presupuesto global de 799.680 euros sin IVA previsto para los cuatro años, la suma de los 35 vehículos en cada ejercicio ascendería a un total de 199.920 euros. En concreto, el coste de los 28 vehículos para asistencia domiciliaria, se cifra en 144.480 euros anuales, 12.040 al mes; mientras que el de transporte de personal se fija en 7.440 al año, 620 por mes; siendo la cuantía de los tres furgones para transporte de paquetería y productos de farmacia de 1.320 euros al mes, 15.840 por año. El arrendamiento del furgón grande costará 6.720 euros cada ejercicio, 560 por mensualidad. Por último, y siempre sin IVA, el desembolso para los dos furgones camiones será de 2.120 euros al mes, 25.440 anualmente. Un presupuesto elaborado teniendo en cuenta los precios de mercado, la comparativa de precios unitarios con otros concursos similares y la evolución del IPC respecto a la licitación anterior.

Todos los vehículos han de ser de color blanco y contar con dirección asistida, elevalunas eléctrico y faros antiniebla.