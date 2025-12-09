Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago

Ocurrió en el año 2020 en el doble carril que comienza al pasar la gasolinera de Santa Lucía

Estado en el que quedó uno de los coches la fatídica madrugada de octubre de 2020 en Santa Lucía

Estado en el que quedó uno de los coches la fatídica madrugada de octubre de 2020 en Santa Lucía / Guardia Civil

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en los Juzgados de Santiago ha condenado a tres años y medio de prisión, así como al pago de una multa de 3.000 euros, al conductor acusado de ser el autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, de lesiones por imprudencia grave y de abandono del lugar en un accidente que ocurrió en el año 2020 en el doble carril que comienza al pasar la gasolinera de Santa Lucía, en dirección a Boqueixón. La sentencia también le impone la privación del derecho a conducir durante cinco años.

El tribunal considera probado en la sentencia que el acusado, mientras conducía un vehículo el 3 de octubre de aquella fatídica madrugada, mantuvo una discusión que le llevó a incrementar la velocidad por encima de la permitida, lo que derivó en un accidente que causó la muerte de una persona y lesiones graves a otra.

“Con el fin de evitar un adelantamiento iniciado por el coche que le precedía, incrementó su velocidad por encima de la permitida, en estado de agitación, en un tramo con ligera curva y con el pavimento mojado por la lluvia, lo que incrementaba el riesgo de perder el control del vehículo y causar daños al resto de usuarios de la vía, como finalmente sucedió”, indica el TSXG. Además, subraya que, a pesar de ser consciente del accidente, continuó su marcha por la carretera N-525, en dirección salida de Santiago, sin detenerse.

Absuelto de los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial

En el fallo, los jueces explican que fue objeto del debate si el sospechoso consumió alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas antes de conducir. Sin embargo, consideran que “no se practicó prueba de cargo suficiente para acreditar esta circunstancia”. La Sala lo absuelve de los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el TSXG.

