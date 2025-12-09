Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dous investigadores da USC conseguen as becas máis prestixiosas de Europa

Dous proxectos recibirán axudas do Consello Europeo de Investigación na convocatoria Consolidator Grant

Julián Bergueiro e Sara Abalde-Cela, investigadores do CiQUS que recibirán un ERC Consolidator Grant.

Julián Bergueiro e Sara Abalde-Cela, investigadores do CiQUS que recibirán un ERC Consolidator Grant. / INL e CiQUS

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Dous proxectos que encabezará a Universidade de Santiago (USC), liderados respectivamente por Julián Bergueiro e Sara Abalde-Cela, acaban de ser aprobados na última convocatoria Consolidator Grant do Consello Europeo de Investigación  (ERC), unha das convocatorias máis competitivas de Europa.

As ERC Consolidator Grants diríxense a persoal investigador en fase de consolidación, cunha traxectoria científica destacada e proxectos altamente innovadores. Nesta edición recibíronse aproximadamente 3.121 solicitudes, das que 349 foron seleccionadas para financiamento (unha taxa de éxito do 11%). No caso da USC, os dous proxectos concedidos corresponden integramente ao CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares) , o que reflicte o peso científico alcanzado polo centro a nivel europeo. Segundo destacou o propio ERC, esta foi unha das convocatorias máis competitivas rexistradas, cunha demanda sen precedentes e “moitos proxectos excelentes que non puideron ser financiados”.

ChiroPore, un proxecto que abre novas posibilidades para a entrega controlada de fármacos

ChiroPore, o proxecto liderado por Julián Bergueiro, propón unha aproximación innovadora para lograr o transporte selectivo de moléculas a través de membranas, un desafío clave en biotecnoloxía e química supramolecular. O proxecto inspírase nos mecanismos naturais de recoñecemento molecular e formula un sistema tipo “chave e pechadura” baseado en estruturas helicoidais capaces de diferenciar moléculas con alta precisión. Esta estratexia permitirá deseñar poros sintéticos con funcións avanzadas, abrindo novas posibilidades para a entrega controlada de fármacos, o desenvolvemento de biosensores ou a comunicación celular.

“Buscamos desenvolver o primeiro sistema artificial que controle dunha maneira selectiva o paso de macromoléculas a través da membrana celular”, explica Bergueiro, un avance que permitiría “desde controlar de xeito preciso o transporte de biomoléculas grandes ao interior celular —con impacto en aplicacións biomédicas como a terapia xénica— ata posibilitar o deseño de novos modos de comunicación celular”. Para o investigador, a obtención dunha ERC Consolidator supón a oportunidade de impulsar un proxecto cunha ambición que non podería abordarse con outros mecanismos de financiamento e de consolidar definitivamente o seu laboratorio na escena internacional.

OBSERVER buscará predecir si un paciente con cancró responderá ou non a unha terapia inmune

Pola súa parte, OBSERVER, o proxecto liderado por Sara Abalde-Cela, propón estudar a comunicación célula–célula como un proceso dinámico e multinivel, superando as limitacións das técnicas actuais. O proxecto desenvolverá unha plataforma optofluídica para coencapsular células de cancro e células inmunes a nivel célula individual, monitorizar as súas interaccións en tempo real e analizar despois a súa expresión xénica. Esta tecnoloxía permitirá explorar con maior profundidade procesos complexos relacionados coa metástase e abrirá novas vías en microfluídica, nanobiosensores e análise avanzada de datos.

“O meu obxectivo é desenvolver tecnoloxías capaces de capturar distintos tipos de interaccións entre células de forma simultánea e vencellalas co seu destino. Só así poderemos comprender como se desregula a comunicación en procesos como o cancro e abrir a porta a identificar novas vulnerabilidades clínicas”, explica Abalde-Cela. “Se conseguimos predicir, por exemplo, se un paciente responderá ou non a unha terapia inmune estaremos un paso máis cerca de estratexias terapéuticas verdadeiramente personalizadas”.

Para a investigadora, esta ERC Consolidator Grant representa un punto de inflexión: a posibilidade de dar o seguinte paso nunha liña de traballo que construíu durante a última década, con liberdade científica real e un impacto potencial en biomedicina que —salienta— a emociona especialmente.

Dous investigadores con amplias traxectorias internacionais

Os dous investigadores contan con traxectorias internacionais sólidas. Julián Bergueiro, doutor pola USC, desenvolveu a súa investigación posdoutoral na Freie Universität Berlin e na Universidade de Tokio, antes de incorporarse ao CiQUS cunha axuda Juan de la Cierva e, posteriormente, cun contrato Ramón y Cajal. O seu traballo actual céntrase no deseño de polímeros helicoidais e péptidos con control topolóxico para aplicacións biomédicas. Sara Abalde-Cela, doutora pola Universidade de Vigo, desenvolveu a súa carrera en institucións como a Universidade de Cambridge (Reino Unido) ou o International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) de Portugal. Actualmente é investigadora principal no grupo de Medical Devices do INL e compaxina o seu labor investigador coa súa actividade emprendedora como co fundadora e CTO da empresa RUBYnanomed, un referente en diagnóstico líquido.

O CiQUS suma 17 proxectos financiados polo ERC

Con estas novas concesións, o CiQUS suma xa 17 proxectos financiados polo ERC, distribuídos entre 12 investigadoras e investigadores do centro que recibiron o apoio do programa nas súas diferentes modalidades (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy e Proof of Concept). Ademais de reforzar a posición do CiQUS no panorama científico español e europeo, este fito impulsa a capacidade do centro para atraer talento e favorecer a xeración de emprego investigador de calidade.

A obtención destes dous novos proxectos do ERC reforza a posición do CiQUS como polo de excelencia científica en Galicia e Europa, contribuíndo ao avance do coñecemento fundamental e ao desenvolvemento de novas tecnoloxías con potencial impacto biomédico, químico e biotecnolóxico.

