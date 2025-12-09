Galicia continúa en alerta naranja por viento y lluvia: Santiago cierra sus parques por rachas de 70-80 km/h

El tiempo en Galicia sigue con la misma tónica de los últimos días. Después de un puente de diciembre pasado por agua por la llegada de una sucesión de frentes provocados por una borrasca estacionaria que se sitúa en el Atlántico, y de que este lunes la Xunta activara la alerta naranja ante la posibilidad de rachas de viento superiores a los 100 km/h, hoy martes la situación no mejora.

Tal y como explica MeteoGalicia en su parte, un nuevo frente activo entra por la costa atlántica, lo que provocará que la lluvia sea la protagonista, al menos, durante la primera mitad de la jornada. En la estación de Fontecada, en Santa Comba, el acumulado de las últimas doce horas es ya de 44,9 litros por metro cuadrado.

Además, este viene acompañado de rachas de viento fuertes y muy fuertes, por lo que la Xunta mantiene activada la alerta naranja en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Prueba de ello son los 150,6 km/h registrados en el punto de medición de A Gándara, en Vimianzo, a las 06.50 horas.

Nova fronte fría entrando por Galicia☔️

🔹Precipitacións de oeste a leste🌧️

🔹Chuvia máis persistente no oeste💧

🔹Menos chuvia no leste e terzo norte🌦️

⚠️Situación complicada no mar🌊

🧐A situación será mellor en xeral a partir do mediodía e nos vindeiros días🌦️⛅️ pic.twitter.com/pyBPMJw5C4 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 9, 2025

En cuanto a las temperaturas, han experimentado un ligero descenso. Ciudades como Lugo o Santiago se han quedado en los 9 grados, mientras que en Vigo o Pontevedra, los mercurios han descendido hasta los 12 grados.

Santiago en la alerta amarilla

Ante esta predicción de una nueva jornada de viento y lluvia, por la que todo el Concello de Santiago se encuentra en alerta amarilla ante la posibilidad de rachas de viento de entre 70 y 80 km /h, desde Raxoi comunicaban a primera hora de este martes que, como medida de prevención, "por mor da alerta amarela, o Concello pecha os parques ata o fin da situación adversa".