Herida una menor tras ser atropellada frente a la Estación Intermodal de Santiago

Nuevo atropello en Santiago. Una joven, menor de edad, resulta herida tras ser atropellada a primera hora de este martes en la capital gallega. El suceso tuvo lugar, según confirman fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, frente a la Estación Intermodal de Santiago, en la rúa do Hórreo.

La voz de alarma fue dada en torno a las 8.29 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Local de Santiago, así como de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a la menor herida.

Fuentes del Concello de Santiago confirman a este medio el atropello de la joven, pero, por el momento, no pueden aportar más datos.