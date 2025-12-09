Un despiste en un horno de una vivienda del Ensanche obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago
El suceso ha sobresaltado a los vecinos de la rúa Laverde Ruiz durante la mañana de este martes
El despiste de un hombre que esta mañana preparaba la comida en el horno de su vivienda ha obligado a movilizar a los Bomberos de Santiago. El suceso, del que se ha alertado en torno a las 11.45 horas de este martes, ha ocurrido en un piso de la rúa Laverde Ruiz, en el Ensanche compostelano.
Tal y como informan fuentes consultadas del 112 Galicia a este diario, fue el uno de los vecinos de la vivienda afectada el que dio aviso ante la cantidad de humo que empezó a inundar las zonas comunes del edificio, alertando de que "había fume entre os pisos". Minutos después, el propio inquilino del piso afectado también avisaba de que "se la había quemado la comida".
Los bomberos comunican que no ha sido nada grave
Desde el parque de Bomberos de Santiago han apuntado a EL CORREO GALLEGO que la intervención de esta mañana en el edificio de la rúa Laverde Ruiz, por suerte, no ha sido de gravedad.
Pese a ello y ante la alerta recibida, hasta la vivienda se ha desplazado una dotación de efectivos que, una vez en lugar y controlada la situación, ha realizado tareas de ventilación para devolver la normalidad al inmueble.
