Ricardo Cao, sobre Medicina: "Es posible esperar unos días para que la USC pueda ratificar la propuesta acordada"

Indica que el acuerdo entre las tres universidades y la Xunta tiene un "calendario exigente"

Ricardo Cao, en el claustro de este martes

Ricardo Cao, en el claustro de este martes / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, todavía mantiene la puerta abierta a la descentralización del grado de Medicina. En su intervención este martes en el Claustro de la UDC, Cao explicó que el acuerdo entre las tres universidades y la Xunta al que se llegó el pasado noviembre “es muy beneficioso para Galicia y satisfactorio para cada una de las universidades, sabiendo que todas tuvimos que hacer concesiones”. Por eso, considera que "es posible esperar unos días para que la Universidade de Santiaog (USC) pueda ratificar la propuesta acordada”. No obstante, pide "una respuesta clara sobre lo acordado, un ‘sí’ o un ‘no’ a este acuerdo, porque en este momento no hay caminos intermedios que explorar. Las condiciones de la descentralización están escritas y son las que son”.

El rector de la UDC recordó que el acuerdo incluye un calendario exigente que impone la realización de acciones durante los meses de enero y febrero de 2026, por lo que esa respuesta por parte de la USC “debe llegar en los próximos días”. De no darse una respuesta positiva por parte de la USC, la UDC mantendrá la hoja de ruta inicial, con la propuesta de una "titulación atractiva, complementaria y que aporte calidad e innovación al sistema universitario gallego".

El calendario de la descentralización

El acuerdo recoge la descentralización de toda la docencia de segundo ciclo del grado, tanto teórica como práctica, en el transcurso de los próximos tres años académicos. Con sexto ya impartido fuera de Santiago, se daría el paso primero en quinto y, luego, en cuarto. Se articularía con unidades docentes compartidas en A Coruña y Vigo. En ambas habría docentes con plaza de la USC y de la universidad del territorio, en un porcentaje en torno al 50%. A cambio, la UVigo y la Universidad de A Coruña (UDC) mantendrían en suspenso su aspiración por su facultad propia, algo que han reactivado después de que la presión de la Facultad de Medicina frenase la ratificación en el seno de la Universidade de Santiago.

