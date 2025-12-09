Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosón alerta de novos impagos nos centros socioculturais de Santiago

Asegura que o persoal está en «situación límite» e reclama medidas de Raxoi para o abono das nóminas

Mercedes Rosón, no Pazo de Raxoi, en Santiago

Mercedes Rosón, no Pazo de Raxoi, en Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira non adscrita, Mercedes Rosón, alertou onte de novos impagos nos centros socioculturais de Santiago que levan o persoal a unha «situación límite». Rosón sinalou que gran parte dos traballadores, dependentes da empresa Serviplus, levan desde outubro sen cobrar, o que provoca «absoluta vulnerabilidade económica ata o punto de que recibo algunhas mensaxes de persoas que chegan a falar de dificultades serias para chegar a final de mes e neveiras baleiras».

Fronte a isto, Rosón reclamou ao goberno local que tome medidas para que a concesionaria «proceda ao pago inmediato das nóminas pendentes». «Esiximos ao goberno local que tome cartas no asunto para manter a calidade dun servizo externalizado pero público e para defender os dereitos das persoas traballadoras», engadiu.

Noticias relacionadas y más

Reclama axilizar a nova licitación

Os atrasos nos pagos veñen sendo unha constante no último ano, no que a empresa estivo prestando o servizo a través dunha prórroga do contrato. Despois de varios meses de atraso sobre o previsto, está en marcha unha nova licitación. No pleno de novembro Raxoi anunciou a adxudicación dun dos lotes. Rosón pide que se axilicen os prazos para finalizar o proceso e reclamará no vindeiro pleno explicacións e datas concretas para a normalización da situación.

