«El Rotary Club de Santiago se está regenerando con ilusión»

El Rotary Club, una organización sin ánimo de lucro con más de 1,3 millones de socios en todo el mundo, se encuentra en un proceso de relanzamiento de su actividad en España. En la estructura de esta entidad, la filial de Santiago pertenece a un amplio distrito, que incluye buena parte del noroeste peninsular, Extremadura o Canarias. El gobernador de dicho distrito, José Manuel González Cuevas, visitó recientemente los clubs rotarios gallegos con el propósito de difundir su labor y atraer nuevos miembros, una tarea que en Santiago se está llevando a cabo «con mucha ilusión, con mucha fuerza y con muchos proyectos», asegura.

De su paso por Compostela «me llevo una gratísima sensación», subraya. «Hay personas muy influyentes también en el mundo rotario a nivel nacional en Santiago. Es un club que está trabajando fuertemente, que está regenerando su masa social, como la mayoría de los clubs en España», añade González Cuevas.

Lucha contra la polio

Entre las acciones recientes del Rotary Club de Santiago destacan la iluminación de la Catedral de Santiago por el día mundial contra la polio o el patrocinio de un torneo de ajedrez. González Cuevas remarca que la lucha contra la enfermedad «es un proyecto estrella nuestro a nivel mundial». A través de las campañas de vacunación o su alianza con la Fundación Gates, los rotarios aspiran a la erradicación de esta dolencia en el año 2030.

La entidad también trabaja en objetivos en el plano internacional como la contribución a la paz, el acceso al agua o la alfabetización a través de la recogida de donaciones con las que financia sus proyectos. «Tenemos un lema este año muy claro: Unidos para hacer el bien. Nosotros intervenimos en los lugares más delicados del mundo donde verdaderamente nos necesitan», destaca González Cuevas.

El gobernador del distrito 2201 de Rotary International hace alusión también a las acciones desarrolladas en territorio español, ya que «hemos estado en la dana de Valencia, en el volcán de La Palma, también estamos en los posincendios de Galicia, Asturias, Castilla y León». De la comunidad gallega confiesa que «es mi tierriña, como se dice aquí, porque empecé a venir de muy joven y he vivido Galicia en mi corazón prácticamente toda la vida».

Colaboración institucional

Durante su paso por Santiago, González Cuevas mantuvo encuentros con el Concello y con la Xunta con el propósito de estrechar la colaboración del club con las administraciones públicas. «Trabajamos en conjunto y sin respaldo institucional no sería posible alcanzar nuestros objetivos. Intentamos mantener y ampliar esa colaboración, seguir teniendo ese vínculo de unión año tras año aunque los gobernadores vamos cambiando», explica.

Natural de Burgos, la etapa de González Cuevas como gobernador del distrito finalizará en pocos meses. «Cada uno marcamos nuestra personalidad y eso es lo bonito de Rotary, vivir cada año de una forma diferente, aunque los proyectos los pasamos de un gobernador a otro como legados para que se sigan realizando a lo largo de los años», concluye.