¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco

Hace unos días se conmemoraban los 50 años de la muerte de Francisco Franco, que puso fin a casi cuatro décadas de dictadura y supuso el inicio de la transición democrática en España. Un año que marcó un antes y un después en el país, lo cual nos hace preguntarnos: ¿Cómo era Santiago en 1975?

Bajo esta premisa, 'Compostela en Conflito' propone la ruta guiada Compostela. Cicatrices e resistencias, que mostrará cómo vivió la capital gallega esa fecha, ofreciendo un recorrido cronológico por la vida de la ciudadanía compostelana de aquel entonces y todos los cambios experimentados.

Del derribo de Castromil a la vida cultural

"Hai que comprender o que pasaba en 1975, os comportamentos, anhelos, medos e esperanzas, sempre á luz de que era unha época na que a idea de cidadanía aínda non estaba recoñecida, un tempo no que deter a alguén —e incluso quitarlle a vida por pensar doutra maneira— era algo posible", explica a EL CORREO GALLEGO la periodista y escritora compostelana Marga Tojo, organizadora de este proyecto.

"Agora sabemos que a morte de Franco comezou a ser o final da ditadura: os que se atopaban alí non o tiñan tan claro", añade citando al grupo Hispona de la Universidade de Santiago (USC).

Preguntada por este medio, Marga Tojo adelanta algunos de los lugares que recorrerá la ruta guiada que, como ya comentamos, parte de Praza de Galicia.

El ya derribado edificio Castromil en 1933 / J. F. Pintos

"Resulta bastante infrecuente ver un roteiro pola zona nova de Santiago e quixemos destacar esta parte da cidade que tamén contén memoria", explica al respecto.

Una de las paradas será precisamente la emblemática plaza compostelana, en la que en 1975 se iniciaba la demolición del edificio Castromil -que se situaba en el lugar que agora ocupa el aparcamiento subterráneo-.

La ruta también muestra como la cultura ocupaba un lugar central en las transformaciones que estaban teniendo lugar en Compostela hace 50 años, que se evidencian en la "apertura de espazos de democratización e liberdade que, por ese motivo, foron tamén perseguidos".

En este sentido, Marga Tojo menciona al pub Modus Vivendi, "inaugurado en 1972" y dinamizador de la "vida cultural na zona vella" o al O Galo D’Ouro. Además menciona a la librería Couceiro, que abre ese mismo año "como libraría e tenda de discos" en el número 9 de la rúa República do Salvador y por la que también se pasará durante la ruta guiada. También en el Ensanche "están o Johakin ou o Pop Pool".

Las galerías Viacambre de Gómez Ulla, "onde estaban algúns deses novos locais de moda" son otra parada. Unas galerías que en los 70 concentraban "ultramarinos, estancos, billares, o bares como o Tito's, o Búho o Drak Store".

Otro de los lugares destacados por la ruta será el cine Metropol, del cual se recuerda a gente controlando la entrada de aquellos que acudían a ver una película clasificada con 4R, es decir, "reservada para adultos e con reparos".

El Cine Metropol (1950-1976), en Doutor Teixeiro, fue el más grande de Santiago / cc

"Espazos de resistencia política"

Durante el recorrido se hablará de cómo la vida nocturna y cultural compostelana actuaron "como un espazo de prolongación de resistencia política e, por tanto, é un territorio vixiado continuamente", agrega Marga Tojo.

Por aquel entonces EL CORREO GALLEGO ya informaba de sucesos como la "detención de varias estudantes do Instituto Rosalía por posesión de "material propagandístico" relacionado cun "club de música moderna""; el registro del Modus Vivendi y el arresto del presidente de Xuventudes Musicalis "xunto con tres estudantes", recuerda la periodista.

Una sociedad compostelana en plena transformación, en un año en el que también tuvieron lugar acontecimientos como el despido masivo de las psiquiatras reformistas de Conxo o el asesinato de Xosé Humberto Baena -militante que se convirtió en el último fusilado del franquismo- y cuya muerte causó gran impacto en el ámbito universitario.

El despido de médicos zanjó la lucha de poder en el Psiquiátrico de Conxo en los años 70 / CARLOS DEAÑO

Fanzine

Para completar a las dos rutas guiadas, se entregará a los participantes un fanzine, que recoge la cronología de los principales hechos que marcaron a la Compostela de 1975.

Dicho fanzine estará también disponible en la Biblioteca Ánxel Casal, en la Casa Xohana Torres y en los centros socioculturais de Maruxa e Coralia, a Trisca, Vite y O Ensanche; a partir del 22 de diciembre.

Cómo inscribirse en 'Compostela en Conflito'

El proyecto 'Compostela en Conflito', que cumple este año su tercera edición, organiza dos sesiones guiadas, programadas para los próximos 17 y 18 de diciembre a partir de las 18.30 horas con plazas limitadas.

Los interesados en participar, tendrán que inscribirse previamente a través del correo compostelaenconflito@maos.gal.

Cartel oficial de las rutas guiadas 'Compostela '75. Cicatrices e resistencias' / CEDIDA

Las dos rutas programadas, que tendrán una duración aproximada de hora y media y partirán desde Praza de Galicia, recorrerán algunos de los puntos neurálgicos relacionados con los acontecimientos más relevantes y conflictivos que se vivieron en la capital gallega hace 50 años.