Los vecinos piden que el plan director de la Alameda sirva para conservar la riqueza natural

Las asociaciones de vecinos de zonas próximas a la Alameda coinciden con el Concello de Santiago en el objetivo básico que persigue el plan director, presentado recientemente: la necesidad de conservar la riqueza natural del emblemático parque compostelano y restaurar aquellos puntos que están más degradados. En el documento que debe guiar estas acciones, Raxoi propone la reubicación de las atracciones durante las fiestas de la Ascensión y del Apóstol en el Paseo da Ferradura para aliviar la presión a la que se ve sometida la Carballeira de Santa Susana. Los residentes ven con buenos ojos preservar este ecosistema, aunque también albergan algunas dudas sobre el efecto del traslado.

El presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Roberto Almuiña, se pregunta «que vai pasar cos xardíns que quedan detrás» cuando se produzca la recolocación de atracciones en el Paseo da Ferradura. «Podería poñerse algo no entorno da estatua de Rosalía, pero é complicado», añade. En esta línea, considera que «posiblemente haxa que pensar en reducir o número de atraccións. Non queremos que se movan da Alameda, pero hai que racionalizalas, poñer menos, e en plataformas que despois se poidan utilizar para outro tipo de actividades».

Por su parte, el presidente de la Asociación Río Sarela –que engloba O Pombal, San Lourenzo y Carme de Abaixo–, Jon Brokenbrow, valora que «se os responsables do plan director entenden que a reubicación de atraccións supón unha mellora, estamos dacordo», pero en cualquier caso coincide con Almuiña en que «o importante é conservar a contorna e evitar danos aos elementos do mobiliario, naturais e patrimoniais». Brokenbrow apostilla que «o que non queremos é que a cidade se convirta nun parque de atraccións», sino que queden acotadas en el espacio que se les asigne.

Estado de la carballeira

Los autores del plan advierten de que la Carballeira de Santa Susana está sufriendo «danos irreversibles» debido a la presión que ejerce la presencia de las atracciones. En esta línea, Almuiña, además de atajar este aspecto, señala que «non pode ser que cando chegan as festas se transforme nun aparcamento para os coches dos feirantes». El presidente de Fonseca urge a que haya «unha decisión por parte de quen corresponda no Concello de impedir que aparquen alí». Así, remarca que «se teñen que reservarlles unha zona que llela reserven, pero non precisamente na carballeira».

Además, Almuiña reclama que «non se admitan grupos electróxenos, que están queimando gasoil». Aunque las atracciones salgan de la carballeira «non parece o mellor para un xardín protexido meter alí ao mellor 30 ou 40 grupos electróxenos de distinto tamaño para poñer en marcha todos aqueles aparellos».

Música común en las atracciones

Durante el estudio de las diferentes opciones, generó rechazo vecinal la propuesta de llevar las atracciones al Paseo Central por el acercamiento a las viviendas que implicaba y el consecuente aumento del ruido para los residentes. Además, suponía remodelar o suprimir el estanque de los patos. «Saímos todos coma centellas dicindo que ‘non me toques os patos’», recuerda el presidente de Fonseca.

El traslado al Paseo da Ferradura no provoca a priori preocupación por el ruido, aunque Almuiña sostiene que «á hora de poñer música nas festas, non pode ser que unha atracción estea competindo coa outra, levantando máis o volume para ver se atrae máis». Por ello, indica que «iso ten que estar regulado, ten que haber unha música única para todos e xa está, non hai moito máis».

Este aspecto tampoco sería problemático para Jon Brokenbrow, que apunta a otras situaciones como causantes de la contaminación acústica durante las fiestas. «Mentres non haxa botellón na zona do campus, non teremos problemas de ruídos. Se hai a presenza policial suficiente, temos que supoñer que non vai haber ningún problema», destaca el presidente de Río Sarela.

Demanda de mejoras en los jardines y la iglesia

Los vecinos también ven necesarias actuaciones de mejora de los jardines, que «están moi abandonados», o de conservación de la iglesia de Santa Susana. El plan director de la Alameda está en proceso de recibir los últimos informes favorables para ser aprobado en Xunta de Goberno y empezar a ejecutar las acciones que contiene en sus más de 500 páginas.