Abierto un cásting ‘online’ para formar parte de una gran producción de época que se rodará próximamente en Santiago

Santiago es, sin duda, un escenario de película. Prueba de ello, la capital gallega, durante los últimos meses, se ha convertido en un protagonista más de diversas producciones audiovisuales de entre las que destaca Animal, serie de Netflix protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Una realidad que parece que no se va a detener, y es que la empresa JP Castings acaba de abrir un proceso de selección que busca figurantes para formar parte de lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente».

De momento, muy pocos detalles han trascendido de este proyecto. Tan solo que se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora Vaca Films y cuyos rodajes se iniciarán el próximo mes de enero en Santiago, pero también en otros lugares de Galicia. Entre ellos se encuentran Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Dichos detalles se han podido conocer gracias a la empresa JP Castings, que acaba de poner en marcha un cásting online en el que buscan a «personas de entre 30 y 90 años de todos los perfiles». En especial, a «personas mayores» y «personas con características auténticas y peculiaridades físicas».

Asimismo, el anuncio recalca que se valorará a aquellos aspirantes que cuenten con «pelos naturales sin tintes modernos ni mechas», así como «cortes de pelo clásicos» y «cejas sin depilar ni perfilar». Unos requisitos que son necesarios para que los figurantes se encuentren en sintonía con la ambientación histórica del proyecto.

Aquellos que quieran participar en el cásting deberán rellenar un formulario que ya se encuentra disponible en las redes sociales de JP Castings.