Los Bomberos de Santiago y su solidaridad: así es el making of de su calendario junto a los alumnos del CPEE A Barcia
La recaudación íntegra del mismo irá destinada a la contratación de personal cualificado con el que desenvolver actividades en condiciones de seguridad y garantías
La profesionalidad del cuerpo de Bomberos de Santiago es algo innegable. Prueba de ello es el compromiso que llevan demostrando desde hace tiempo con los ciudadanos de la capital de Galicia, superando y solventando cualquier intervención que surge con una plantilla que desde hace meses trabaja bajo mínimos.
Pero además de este sentimiento de responsabilidad, los bomberos compostelanos sacan tiempo para acciones solidarias y sociales, como los simulacros de incendio en centros educativos, su participación en la entrega de los regalos de Navidad a los niños de la asociación Paluso o la que este artículo quiere resaltar: el calendario solidario junto a los alumnos del CPEE A Barcia.
"Hoxe queremos compartir algo moi especial. Estamos a preparar un calendario solidario xunto coa ANPA do CPEE A Barcia de Laraño". Así anuncian en sus redes sociales los bomberos el making of de un calendario que servirá para financiar actividades para el alumnado del centro, ya que la recaudación íntegra del mismo irá destinada a la contratación de personal cualificado para poder desenvolverlas con seguridad y garantías.
Tal y como explican los bomberos en su publicación, "detrás de cada foto hai ilusión, colaboración e compromiso", por lo que a través de las imágenes que comparten, quieren enseñar lo que no se verá en el calendario: "O traballo, as risas e a unión deste proxecto tan necesario".
Cada niño y niña merece todas las oportunidades
Para terminar, los Bomberos de Santiago son conscientes de lo que representan para el conjunto de la ciudadanía, declarando sentir como suyo, el deber de apoyar a la comunidad "como parte do noso servizo, porque cada neno e nena merece todas as oportunidades", concluyen.
