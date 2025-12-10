Santiago
Maniobra de riesgo en el Campus Norte: un coche queda atrapado en las escaleras entre Periodismo y Filología
Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Local y el vehículo tuvo que ser retirado por la grúa
Los estudiantes de Filología y Periodismo y los transeúntes que pasaron esta tarde por el Campus Norte de la USC se encontraron con una curiosa imagen: un coche quedó atrapado en las escaleras situadas entre ambas facultades.
Según relatan testigos presenciales a este diario, el vehículo habría terminado en esa posición producto de un despiste de su conductor, ya que justo al lado hay una rampa por la que habría intentado bajar, pero calculó mal su maniobra y terminó con el vehículo atrapado en los escalones.
Retirada del vehículo
Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Local de Santiago para señalizar la zona y evitar cualquier tipo de riesgo mientras se esperaba la llegada de la grúa, que acudió a retirar el vehículo atrapado en las escaleras. El incidente se saldó sin heridos.
