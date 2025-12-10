Fandiño presenta en Santiago su segunda novela: "Los personajes interaccionan con los de ese Vigo de los 60 de nuevas estéticas"

¿En qué se centra la novela que presenta hoy en Santiago?

Es una continuación de El último concierto y forma parte de una trilogía. En la primera me centraba en el derecho a decidir de los mayores con una tribu de viejos herejes que se iban de la residencia de Cangas, y ahora ya están de vuelta. Estamos en la década de los sesenta en Vigo, en un ambiente en el que los personajes interaccionan con personas reales de la época.

¿A qué se debe el título?

La historia arranca con una de las protagonistas saliendo de la residencia a un mercadillo de Cangas, donde venden menonitas, con aspecto centroeuropeo y vestimentas similares a las de los amish, pero más coloridas. Compra un bolso y, al abrirlo, descubre unos recortes de periódicos, una llave y unas fotografías de carné. Los residentes empiezan a investigar sobre una chica que desapareció en los 60 en Vigo, adentrándose en una trama relacionada con México, Galicia... Y lo del binomio azar/destino es porque si esa mujer no hubiera comprado el bolso, no habría sucedido el resto.

"Una amiga compró un bolso con unos recortes de periódico comprometedores"

¿Qué le inspiró la trama?

Una amiga que compró un bolso en un mercadillo, en cuyo interior había unos recortes de periódico comprometedores, y pensé que era un buen comienzo, que aparezca algo del pasado y que en vez de dejarlo como está empieces a investigar y llegues a una persona a la que se le había perdido el rastro.

¿Por qué está ambientada en el Vigo de los 60 y no en otra época?

Porque los sesenta de la ciudad no están demasiado contados, sí los de la Guerra Civil, los de la movida, pero no esta década, y me pareció importante conectar con esa época en la que empezó a cambiar la estética de los jóvenes, con pelo largo y pantalones de campana. La desaparecida es una fotógrafa que forma parte de ese mundo en el triángulo de Vigo -el olivo, Peniche y Picacho-, y se va descubriendo lo que ahí acontecía.

"Urbano Lugrís andaba entonces con mi pandilla"

¿Cómo vivió usted ese Vigo?

En el libro no se narran vivencias exactas, pero sí me ha ayudado conocer las zonas, locales y personas que estaban ahí. Urbano Lugrís andaba entonces con mi pandilla, era amigo mío, una persona bohemia que vivía al lado de donde parábamos y se unía. Al igual que él, en la novela aparecen muchas personas de entonces, algunas aún están vivas. No es una novela histórica, sino una ficción histórica de una época en la que aparecen nuevas tendencias musicales, la guitarra eléctrica... Yo estaba muy comprometido con la música, a los 15 ya tocaba en un grupo.

¿Qué le aporta la literatura?

El primer libro empezó siendo un guion, pero no salió adelante y mi mujer me animó a escribir la novela. Salieron 500 páginas, y esta ya vino sola. Para televisión escribía cosas más cortas, pero con la literatura he descubierto que es muy cómodo, que puedes dejar libre tu imaginación. Para cine piensas en cuánto cuesta una escena, estás siempre condicionado por la producción. En la literatura tú pones 18 helicópteros y no pasa nada, pero en el audiovisual sí, no te dejan.

"Aún no sé qué quiero ser cuando sea mayor"

Realizador, periodista, profesor, escritor... ¿cómo se define?

Aún no sé qué quiero ser cuando sea mayor. Empecé la carrera en la universidad a los 37 años y antes hice muchas cosas que me gustaban. Lo importante es el proceso vital. He visto alumnos que estaban en la facultad por no desaprovechar su nota, pero qué tiene que ver eso con la vida. La longevidad cambiará las opciones porque qué hace un chico de 18 años estudiando una carrera si no sabe si es lo que quiere y va a vivir hasta los 120.

¿Quiénes le acompañan en la presentación?

En el Momo, un local mítico de Santiago y muy agradable, van a estar Belén Regueira, que hizo su primer programa de televisión conmigo, Chambo; así como el editor, Javier Romero, y el jefe de la UCI pediátrica del CHUS, Antonio Rodríguez Núñez, porque en el libro hay muchos temas médicos y me fue asesorando. Él hizo el epílogo y Manuel Bragado, que es de Vigo y además hace un cameo en la novela, el prólogo. La anterior giraba sobre el derecho a decidir y el epílogo lo hizo la catedrática de derecho Mari Paz García Rubio, y el prólogo Vania de la Fuente, que hizo el informe mundial sobre edadismo para la ONU.

"Reivindico el derecho a decidir a cualquier edad"

Prólogos y epílogos con gente de muy diversos ámbitos...

Sobre todo tienen que ver con la filosofía antiedadista del derecho a decidir a cualquier edad, de luchar contra esa idea de que ‘esto ya no es para mí’. Estoy haciendo una tesis sobre eso, sobre los parámetros de la longevidad, el hábitat y la intergeneracionalidad.

¿Está trabajando en una tesis?

Sí, estoy haciéndola en la Facultad de Filosofía de la USC, estudiando cómo se van a comportar todos esos parámetros.