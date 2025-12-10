¿Gana de cabalgata de Reis? Todos os detalles para poder formar parte da de Santiago
Aberta a inscripción para que os nenos podan participar como voluntarios, paxes reais ou acompañar o desfile desde os trens
O Concello de Santiago abre o prazo para participar na Cabalgata de Reis do 5 de xaneiro. Todas as persoas interesadas en participar como voluntarias ou acompañar as súas maxestades desde os trens poden inscribirse dende as 10.00 horas de hoxe xoves 11 de decembro, ata as 22.00 horas do xoves 18 a través do formulario que se atopa dispoñible na páxina web municipal. A cativada tamén poderá solicitar a súa participación como paxes reais.
Tres maneiras
A cidadanía compostelá pode participar de tres maneiras na Cabalgata de Reis que este ano leva o título de A danza da Boa Estrela. Os nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, acompañados por un adulto, poden participar como voluntarios. Unha vez inscritos, a organización poñerase en contacto para darlles as instrucións.
A cativada de 11 a 16 anos pode tomar parte como paxes reais. Hai un total de 9 prazas. O sorteo para estas dúas posibilidades farase o venres 19 de decembro ás 12 horas no Teatro Principal.
Ademais, o Concello de Santiago ofrece como terceira modalidade prazas para acompañar a Cabalgata de Reis dende os trens. Poden participar menores en compañía dunha persoa adulta. Neste caso as prazas cubriranse por orde de inscrición e reservarase por grupos formados por un máximo de dúas persoas adultas e cinco nenos.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas