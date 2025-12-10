Ha muerto a los 63 años
¿Estabas allí? Así fue el último concierto de Robe Iniesta en Santiago en 2021
La actuación del que fue la voz de la banda Extremoduro, fue la única en Galicia durante aquel año
El 31 de octubre 2021, los asistentes al último concierto en Santiago del mítico rockero extremeño Robe Iniesta, vibraron con sus temas y pudieron hacerlo de pie sobre la pista del Multiusos de Sar, siendo este el primer gran evento de la nueva normalidad en el que los espectadores compostelanos no tenían que seguir el show sentados.
Aquella noche todos los presentes fueron unos privilegiados, puesto que la actuación del que fue voz y alma de Extremoduro, fue la única en Galicia durante aquel año.
Robe, uno de los grandes rockeros de este país, presentaba ese día los temas de su último disco Mayéutica, con el cual recorrió todo el territorio español con su gira titulada Ahora es el momento.
Reconocía encontrarse en un momento "muy a gusto"
El músico reconocía entonces que se encontraba en un momento “muy a gusto, creando de una manera muy bonita, y un ambiente muy bueno”. Y eso quedó más que patente aquella noche en el Multiusos de Sar, donde el público de Santiago pudo captar esas buenas vibraciones y esos temas salidos desde el corazón.
