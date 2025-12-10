Noviembre de 2025 fue el tercero más lluvioso del siglo en Santiago

Este mes de noviembre tan lluvioso dejó en Santiago un acumulado de 393,4 litros por metro cuadrado en un total de 25 días, si bien en dos de ellos fue «casi inapreciable» (menos de 0,1 l/m2). Este dato lo convierte en el tercero en el que más agua cayó del siglo XXI.

Según los datos facilitados por José Ángel Docobo, director del Observatorio Ramón María Aller de la Universidade de Santiago, el día con más cantidad de lluvia registrada fue el jueves 13 con 77 litros/m2, seguido del día 12 con 56,5 l/y el día 5, con 41,0 l/m2.

En los meses de noviembre del siglo actual hubo cantidades superiores, como en el de 2019, cuando en la estación meteorológica del Observatorio se midieron 431,9 l/m2. Docobo destaca que «ese ano chegou a chover os trinta días do mes».

Otro mes de noviembre de elevadas precipitaciones fue el de 2018, con 389,9 l/m2 con 25 días de lluvia, circunstancias similares a las de este noviembre recién terminado. También se pasara de los trescientos litros por metro cuadrado el noviembre de hace dos años, con 318,7.

No obstante, el mes de noviembre más luvioso del siglo XXI en la capital gallega fue el de 2002 con 506,7 l/m2 con precipitaciones 27 días, siendo el día 12 el de mayor registro (78,3 l/m2).

El noviembre más seco fue el año previo, el 2001, con tan sólo diez días de lluvia y un registro de 15,9 l/m2. También en ese lado se encuentran los penúltimos meses de 2015 y de 2021, «que foran secos». Los acumulados fueran de 52,7 l/m2 y 54,4 l/m2, respectivamente.

Más de 100 litros acumulados en lo que va de diciembre

En un Puente de la Constitución pasado por agua, se registraron 58,4 litros por metro cuadrado en Santiago, según el Observatorio Ramón María Aller. El dato hace referencia a lo acumulado desde las 19.00 horas del viernes 5 y hasta las 11.30 horas de este martes 9. A esta cantidad, se suman 53,7 l/m2 en los primeros días del mes, lo que lleva a un total de 112,1 l/m2 en lo que va de diciembre.

Por jornadas, la más lluviosa fue el lunes 8 donde cayeron 29,5 l/m2, «contando co rexistro da madrugada do martes». En la noche del viernes se registraron 6,8 litros/m2; el sábado, 11,8 l/m2; el domingo, 0,4 l/m2. Desde las 9 de la mañana de este martes hasta las 11.30 horas, «momento no que parou de chover intensamente», fueron 9,9 l/m2.

En palabras de José Ángel Docobo, que a final de año publicará un balance de las precipitaciones y temperaturas registradas en Santiago en 2025, recoger más de cien litros en nueve días «xa é unha cantidade curiosa», si bien sostiene que «houbo meses de novembro e decembro nos que as cantidades foron maiores». Recuerda que hubo meses de diciembre de 800 l/m2 «con rexistros de 120 litros nun só día. Unha cantidade moi elevada».

Más de 1.500 litros por metro cuadrado de octubre a diciembre del año 2000

El referente de lluvia fue el otoño-invierno de 2000-01, coincidiendo con el cambio de siglo. De octubre a diciembre se recogieron 1.517 litros por metro cuadrado. En diciembre fueron 782,1 l/m2. Docobo recuerda que había llovido 28 días en noviembre, 31 en diciembre y 28 en enero del 2001.