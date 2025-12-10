Santiago
Raxoi adjudica la cabalgata de Reyes de Santiago para los próximos dos años
El contrato asciende a un importe global de 435.000 euros, dividido en dos lotes
La Xunta de Goberno del Concello de Santiago adjudicó por dos años la Cabalgata de Reyes, que se licitaba por primera vez. El contrato, dividido en dos lotes, fue asignado a las empresas Urdime Sociedade Cooperativa Galega e Iluminaciones Santiaguesas SL por un importe global de 435.807,54 euros para 2026 y 2027.
El lote I se corresponde con el servicio de organización del evento, que engloba la dirección y contratación artística, la coordinación de voluntariado, la planificación, la preproducción y la producción relativa al espectáculo artístico. Fue adjudicado a Urdime, que presentó una proposición económica de 330.817,46 €. Su oferta de mejora incluye 14 buzones para los Reyes.
El lote II, el suministro de carrozas en régimen de alquiler para la cabalgata, recayó en Iluminaciones Santiaguesas por un total de 104.990.08 €. Ofrece como mejora 500 kilos de caramelos por encima del mínimo exigido.
Otras adjudicaciones
En materia de contratación, Raxoi también adjudicó la dirección facultativa y las obras de ampliación de la red de abastecimiento a los lugares de Agualada y A Torre (Marantes). Se encargarán las firmas Proyfe SL y Hordescon SL, respectivamente, por un importe total que supera los 800.000 euros.
Además, el gobierno local, resolvió otras contrataciones como el suministro de gas natural (123.000 euros), equipos informáticos para centros socioculturales del rural ( 22.899 €), y la segunda fase de la Rúa de San Martiño, en Aríns (53.000 €).
