El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas

Es una de las citas navideñas más populares de Santiago. La nueva edición del Mercado da Estrela ya tiene fechas.

El festival urbano navideño se celebrará del 19 al 21 de diciembre con una amplia programación dirigida a todos los públicos con conciertos, DJs, actividades familiares, talleres, zona gastronómica, juegos y muchas más sorpresas.

Uno de sus puntos fuertes es la Feira Creativa de Agasallos Galegos de Nadal, en el que participarán más de medio centenar de marcas de artesanía, moda, complementos, diseño, fotografía, productos alimentarios, decoración o últimas tendencias, entre otros.

Como es habitual, el Mercado da Estrela reparte su programación entre diferentes espacios emblemáticos de la capital gallega, que permiten redescubrirlos mientras se disfruta del ambiente animado que caracteriza al mercado y el trabajo creador de artesanos, productores y emprendedores de Galicia.

Cuatro ubicaciones

En este sentido, el festival se distribuye en los siguientes cuatro espacios:

En la Hospedería de San Martín Pinario , donde tiene lugar la Feira Creativa de Agasallos Galegos de Nadal con espacio familiar, guardería y talleres creativos.

, donde tiene lugar la Feira Creativa de Agasallos Galegos de Nadal con espacio familiar, guardería y talleres creativos. En Bonaval y en la Praza 8 de Marzo , con los espacios 'A paisaxe que sae', el autobús de dos pisos con showcookings y la zona foodtruck.

, con los espacios 'A paisaxe que sae', el autobús de dos pisos con showcookings y la zona foodtruck. En el Centro Xuvenil Don Bosco , donde tienen lugar los conciertos, los juegos musicales, el retrokaraoke y el bingo estreleiro.

, donde tienen lugar los conciertos, los juegos musicales, el retrokaraoke y el bingo estreleiro. En la Praza de Cervantes, con el juego de oca gigante, el empaquetado creativo de regalos y punto de información.

Conciertos del Mercado da Estrela

La música juega un papel destacado en el Mercado da Estrela. Entre los nueve conciertos programados, destaca especialmente el estreno en los escenarios de Saibran, el proyecto personal de Cibrán García, -una de las mitades de Boyanka Kostova-, junto a Julián Goicoa y Fiz García.

Su actuación está programada para la noche del sábado 20 de diciembre.

Junto a Saibran, completan la programación musical los artistas: Triángulo de Amor Bizarro, Igmig, Ulex, Montedapena, Antela, Maricarme, Sheila Patricia y Zålomon Grass.