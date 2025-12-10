La San Silvestre de Santiago estrena recorrido: horarios e inscripción de la última carrera del año

Santiago inicia la cuenta atrás para la celebración de la última gran carrera del año: la San Silvestre. Como es habitual, esta carrera tan popular tendrá lugar el 31 de diciembre, a partir de las 17.30 horas de la tarde.

Englobada dentro de la programación navideña del Concello de Santiago, este año la San Silvestre estrena nuevo recorrido.

Recorrido San Silvestre Santiago 2025

Si bien la Praza do Obradoiro se mantiene como punto de salida y llegada, el recorrido de 5 kilómetros experimentará ligeros cambios.

Nuevo recorrido de la San Silvestre de Santiago 2025 / Carreiras Galegas

A diferencia del año pasado, la carrera recorrerá parte de la rúa das Galeras y la rúa do Pombal para luego rodear la Alameda compostelana.

Continuará por las rúas de Xoán Carlos I, Montero Ríos y Ensinanza, metiéndose luego de nuevo en la zona vieja para finalizar en la Praza do Obradoiro.

Cómo inscribirse en la San Silvestre

La inscripción en la XII Edición de la Carreira San Silvestre se realiza a través de la web de Carreiras Galegas, cuyo plazo límite es el viernes, 26 de diciembre, a las 23.59 horas. El precio es de 4 euros.

Por su parte, la recogida de dorsales tendrá lugar en el Centro Comercial As Cancelas los días 29 de diciembre, de 16 a 20.30 horas; el 30 de 11 a 20.30 horas y el 31 de 11 a 16.00 horas.

Desde la organización recuerdan que no se entregarán dorsales en la zona de salida.