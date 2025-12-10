Ocupación hotelera
Sanmartín no comparte la visión «catastrofista» sobre los datos de estancias turísticas en Santiago
La alcaldesa considera que el año va a terminar con cifras «moi relevantes» tras las voces de alarma en el sector y las críticas del PP
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, valoró ayer los datos sobre estancias turísticas en la ciudad, que vienen trazando una tendencia a la baja desde el verano con respecto a los mismos meses del año pasado. Sanmartín afirmó que su gobierno no comparte la visión «catastrofista» al respecto tras las voces de alarma emitidas desde el sector debido al descenso de la ocupación y las críticas vertidas por el PP en los últimos días, acusando a Raxoi de «cargarse a industria turística».
La regidora señaló que, frente a esta visión, «cando escoitamos algún responsable de turismo a nivel galego, resulta que a realidade que dan é outra, onde Santiago ten unhas cifras que son positivas». Así, destacó que en 2024 se registró un máximo histórico de 1.600.000 estadías. Los datos hasta septiembre indican que «levamos 1.210.679 estadías, un 3 % menos que o mesmo período do ano pasado. Por tanto, a estimación o que temos é que a cifra anual vai situarse por riba do millón e medio. É unha cifra moi relevante», apuntó.
Tomando como referencia los últimos años, Sanmartín subrayó que «a recuperación turística en Compostela despois da pandemia está consolidada», con números superiores a la década anterior. Por ello, se reafirmó en que «non hai pé para esta visión».
Tarifas elevadas
Sanmartín indicó que al número de pernoctaciones se suma «un tipo de turismo que está disposto a asumir tarifas elevadas», porque la tarifa media superó los 100 euros en verano, «algo que nunca acontecera».
La alcaldesa concluyó que «estamos na liña dunha transformación do modelo turístico de Compostela, onde o noso obxectivo non é sumar máximos tras máximos, senón que é transformar ese modelo e apostar por un turismo sustentable e de calidade».
Pendiente de fijar un nuevo encuentro con policías y bomberos
Goretti Sanmartín aifrmó ayer espera que la próxima reunión entre Raxoi y los representantes sindicales de policías y bomberos sirva para «buscar un camiño para poñerlle fin a un conflito que xa dura demasiado tempo». El encuentro, todavía sin fecha, tendrá como eje central el valor de las horas extraordinarias, el principal punto de desacuerdo ahora mismo.
Las partes alcanzaron un acuerdo la semana pasada sobre la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la vía con la que se daría respuesta a las demandas relativas al complemento específico. Mientras, la alcaldesa considera que la propuesta del gobierno sobre las horas extra es «razoable» y aspira a que se puedan acercar posturas en los próximos días.
